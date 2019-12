Erfolgreiches Heimspiel

Lampertheim.Die B-Jugend des TV Lampertheim gewinnt ihr Heimspiel gegen den JFV Bürstadt mit 2:1-Toren. Der Gästetorwart von Bürstadt parierte im ersten Durchgang zwei Kopfbälle des zweikampfstarken Görisch nach Flanken von Kuby und Jäger. Die Gäste kamen selten vor das TVL-Tor, die Abwehrleistung der Lampertheimer stimmte. Kurz nach Ehrets zweitem Kopfball schlug Görisch den Ball in die Strafraummitte zu Ehret, der abermals am Torhüter scheiterte. Doch mit dem Nachschuss erzielte Boll in der 63. Minute das erlösende 1:0. Gerrit Wiemer erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Bürstadt drängte auf den Anschlusstreffer, der allerdings eine Minute vor Spielende zu spät kam.

Ersehnter Dreier

Nach zwei Niederlagen in Folge gelang den A-Jugendlichen der JSG Lampertheim/Hüttenfeld beim 5:2 über den SV Münster der ersehnte Dreier in der Gruppenliga. Al Windawi brachte die JSG mit seinem Tor mit 1:0 in Führung. Vor dem Wechsel glückte Piechotta das 2:0. Ein Distanzschuss von Kuhlmann brachte in der 55. Minute das 3:0. Die Gäste kamen zurück und verkürzten auf 3:1. Als ein Angreifer aus Münster durch eine schöne Einzelleistung den 2:3-Anschlusstreffer erzielte, wurde es spannend. Die JSG stemmte sich dagegen, ein Doppelschlag von Sagel in der 89. und 90. Minute brachte die endgültige Entscheidung. fh

