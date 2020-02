Hofheim.Mit den Stippvisiten des Hofheimer Carnevalvereins in den hiesigen Kindertagesstätten (wir berichteten) am Rosenmontag war das närrische Treiben in Hofheim noch nicht abgeschlossen. Die Organisatoren des Howwemer Seniorenkaffees um den über den Zuspruch hochzufriedenen Herbert Tiefel feierten am Rosenmontag mit dem „Howwemer Fastnachts-Senioren-Kreppel-Kaffee“ eine rundum gelungene Premiere im Hofheimer Bürgerhaus.

Die über 100 Besucher aus Hofheim sowie aus Wehrzollhaus und Lampertheim erlebten einen abwechslungsreichen Tag im Bürgerhaus. Am kurzweiligen Programm fanden die Gäste Gefallen, angefangen bei Youngster Noah Rieger, der in der Bütt über die Oma einiges zum besten gab. Als Vater traf auch HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl mit seiner Bütt den Geschmack der Besucher. Nach zwei Anekdoten stimmten die beiden Mondhexen Lu-La die Polonaise an, mit dabei Herbert Tiefel an der Spitze und Sozialdemokrat Marius Schmidt, der sich nicht zweimal bitten ließ. „Die Karawane zieht weiter“ ertönte die passende Musik aus der von Mitorganisator Alexander Scholl gesteuerten Technik.

In diesen illustren Kreis reihte sich auch Karin Tiefel ein, die beim Doktor über ihre Probleme beim Stuhlgang berichtete. Erfrischend und einfallsreich Margit Kühn als „Hot Couture de Hutmode“, eine französische Hutmacherin, frisch aus Paris kommend, um gleich zehn verschiedene Hutmodelle vorzustellen. Vom Küchensieb bis zum Blumentopf.

Um Flatulenzen drehte sich die kurze und knackige Bütt von Herbert Tiefel: „Sie beschdehe meischd aus gonz viel Luft, gepaart mit em gewisse Duft, moncher nennt sie platt und korz, net Flatulenze sondern Forz“. HCV-Büttenass Rosemarie Scholl ging ebenso in die Bütt, sprach über das Älterwerden und den persönlichen Kampf dagegen. Nicht zu vergessen der „Owwerbabbler vun Lambada Kalle Horstfeld“ mit seinem Gedicht über Fasching im allgemeinen.

Für die Senioren 60plus hat Herbert Tiefel bereits das nächste Angebot festgezurrt. Arne Krehan spricht am Montag, 30. März, 14 Uhr, über die heimtückische Volkskrankheit Diabetes. Das gemütliche Beisammensein im Bürgerhaus wird mit Kaffee und selbst gebackenen Torten und Kuchen umrahmt. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020