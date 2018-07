Erfrischender Ausflug

Anzeige

hüttenfeld/Neuschloss.Die Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade und der Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret luden die Konfirmierten der Gemeinden Hüttenfeld und Neuschloß zu einer Abschlussfahrt mit ihren Teamern und dem neuen Konfirmandenjahrgang nach Haßloch in den Holidaypark ein. „Das sind wir dem Jahrgang schuldig“, so Münk-Trindade, „weil sie so begeistert ihr Konfi-Jahr gestalteten. Vom Konfi-Camp in Wittenberg an über den Adventsfenster-Gottesdienst und Jugendgottesdienste oder gemeinsame Freizeitunternehmungen – es war erfrischend, diesen Jahrgang zu begleiten.“

Einige wollen dabei bleiben und den nächsten Jahrgang als Konfirmierte mitbegleiten. Im Holidaypark wurden dann auch Rekorde im Fahren der Achterbahnen gebrochen. Alle kamen pitschnass aus der Wildwasserbahn heraus, um sich dann beim freien Fall aus dem Freefalltower den letzten Kick zu geben.

So wie sie im Konfirmandenjahr zusammen waren, so genossen sie gemeinsam den sonnigen Tag im Holidaypark. Die Gemeinden dürfen gespannt sein auf ihren neuen Konfijahrgang, aus dem einige Teamer für das nächste Jahr hervorgehen könnten. red