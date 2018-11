Erhalt des Organs ist möglich

Lampertheim.Bei drei Einzelvorträgen zum Thema „Die kranke Niere“ konnten sich die Besucher des 95. Lokalen Gesundheitsforums des Lampertheimer Ärztenetzwerks GALA und der Volkshochschule im Stadthaus über die Entstehung von Nierenkrankheiten, neuester Diagnostikmethoden sowie Therapieoptionen informieren.

„Die Nieren regulieren den Salz- und Wasserhaushalt des Körpers, scheiden Giftstoffe aus und produzieren Hormone. Sie werden mehr durchblutet als das Gehirn“, erläuterte Urologe Dr. Joachim Weiß bei der Anmoderation die vielen Aufgaben des lebenswichtigen Organs. Radiologe Dr. Matthias Beyer, erläuterte zuerst die Diagnosemethoden mittels bildgebender Verfahren. Mittlerweile würde auch ein Scanner bei der Computertomographie (CT) in seiner Praxis zum Einsatz kommen. „Eine Röntgenröhre umfährt dabei den Patienten. Mit einer Vielzahl von Schnittbildern ist es so auch möglich, Verkalkungen zu erkennen“, erklärte er. Anhand verschiedener Fallbeispiele zeigte er auf, dass es für Symptome wie Koliken oder Blasen- und Nierenentzündungen, viele Ursachen geben könne. So könnten Steine, Fisteln oder Tumore eine Rolle spielen.

Gute Diagnosemöglichkeiten

Wie heutzutage ein Nierentumor behandelt werden kann, erläuterte Dr. Martin Hatzinger, Chefarzt der Urologischen Klinik am Diakoniekrankenhaus Mannheim. Er berichtete, dass doppelt so viele Männer als Frauen an Nierentumoren erkranken. Viele Nierentumore würden mit modernen Diagnoseverfahren wie Ultraschalluntersuchung, CT und MRT frühzeitig entdeckt, so dass eine organerhaltende Therapie möglich sei. Die operative Entfernung einer Niere, die Nephrektomie, sei das erste Mal schon 1869 erfolgreich vorgenommen worden. Bei der minimal-invasiven Nierenentfernung (laparoskopische Nephrektomie) werden über kleine Schnitte eine Kamera sowie Arbeitsinstrumente in den Bauchraum eingeführt, womit alle notwendigen Operationsschritte durchgeführt werden können. Auch durch Vereisung könne die Niere erhalten werden.

Wodurch Nierensteine entstehen können, erklärte Dr. Holger Brockmann, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie in Frankenthal. „Vorgeschichten wie etwa Autoimmunerkrankungen, Diabetes sowie Bluthochdruck können eine Rolle spielen“, erläuterte er. Mit dem Alter steige das Risiko. Diäten würden helfen, die Wiederkehr von Nierensteinen zu vermeiden. „Ausgewogene, salzarme und ballaststoffreiche Ernährung, reichlich Trinken und geringer Fleischkonsum seien sinnvoll. aha

