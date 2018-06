Anzeige

Lampertheim.Die Lampertheimer Malerin Erika Winkler zeigt ihre Bilder in der Hummels-Scheier-Galerie, Wilhelmstraße 75. Eröffnet wird die Ausstellung mit dem Titel „Querbeet“ am Sonntag, 24. Juni, 11 Uhr. Zu sehen ist die Schau bis Sonntag, 5. August, jeweils sonntags von 11 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung. Am Sonntag, 1. Juli, ist die Ausstellung im Rahmen des Kunst- und Hofflohmarkts von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Winkler wurde 1951 in Bad Brückenau in der bayerischen Rhön geboren. Von 1983 bis 2017 lebte sie in Süd-Westfalen. Im Dezember 2017 wagte sie nach eigenen Angaben einen Neustart und verlegte ihren Lebensmittelpunkt nach Lampertheim. Seit 2006 malt sie mit Acryl-Farben auf Leinwand. 2011 wurde sie Mitglied in der Wittgensteiner Kunstgesellschaft ‘80. red