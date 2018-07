Erinnerungen an Baywatch

Anzeige

Die Rettungsboje stellen anschließend Ortsverbandsvorsitzende Susanne Hanselmann und Dennis Ott vor. Dieses Schwimmbrett erinnert unweigerlich an die TV-Serie Baywatch. Das Brett ist aus leichtem und strapazierfähigem Kunststoff und kann, laut Hanselmann, Hilfebedürftige über Wasser halten und transportieren. Außerdem können sich in Not geratene Menschen an den Außengriffen festhalten.

Damit den Ferienspielkindern beim Baden in den Biedensand Bädern kein Unglück passiert, halten DLRG-Mitglieder und Jugendförderer während der Aktion an den Beckenrändern Wache. Marcel Getrost verteilt zuvor Erkennungszeichen für die Handgelenke: orangefarbene Bändchen für Nichtschwimmer und grüne Bändchen für Schwimmer. Zudem ermahnt er die Kinder, die dementsprechenden Becken zu benutzen. Dann sind die Wasserratten nicht mehr zu halten und stürmen durch den DLRG-Eingang in das Freibad.

Die Kinder haben jetzt nur noch den Badespaß im Sinn. Zum Basteln hat keiner Muse und selbst die Spielgeräte bleiben diesmal im Bauch des Langeweile-Löschmobils. Nur eine gemütliche Lounge zum Ausruhen wird von den Jugendförderern um Susanne Camus eingerichtet und eine Imbiss-Station von den Lebensrettern.

© Südhessen Morgen, Montag, 23.07.2018