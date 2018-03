Anzeige

Hüttenfeld.An Palmsonntag gedenken die Christen des Einzugs Jesu in Jerusalem unter dem begeisterten „Hosianna“-Ruf der Bevölkerung, dem nur wenige Tage später das „Kreuzige ihn“ folgen sollte. Bei der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld zogen an diesem Tag die Jubelkonfirmanden, angeführt von Gemeindepfarrer Reinald Fuhr, in die Gustav-Adolf-Kirche ein, um ihrer Konfirmation vor 25, 50, 60, 65 oder 70 Jahren zu gedenken.

Die Gruppe war in diesem Jahr mit sieben Jubilaren überschaubar. Gerade bei den Jüngeren, den silbernen Konfirmanden, scheint dieses Fest nicht mehr gefragt zu sein. Lediglich einer von seinerzeit 15 Konfirmanden fand den Weg in die Gustav-Adolf-Kirche. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor musikalisch untermalt.

Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Jugelkonfirmanden zu einem kleinen Sektumtrunk. Bei Kaffee und Kuchen wurden Erinnerungen ausgetauscht.