Lampertheim.Zwischen 25 und 85 Jahren sind vergangen, seit sie zum ersten Mal ihre Heilige Kommunion empfangen haben. Dieses Ereignis ist im Leben jedes Katholiken ein besonderes – und so wurden beim feierlichen Einzug in die Kirche Mariä Verkündigung manche Erinnerungen wach. Die Katholische Kirchenmusik unter der Leitung von Martina Biehl vertiefte mit ihrer Begleitung zu Beginn den festlichen Charakter des Gottesdienstes, die Gemeinde sang „Großer Gott wir loben dich“.

Die ersten Bankreihen waren reserviert für die Jubelkommunikanten. Pfarrer Patrick Fleckenstein begrüßte sie und würdigte, dass sie so lange dem Glauben die Treue gehalten haben. In seiner Predigt stellte Fleckenstein die Freundschaft der Menschen untereinander und die Liebe zu Gott in den Mittelpunkt.

Die Jubilare in Mariä Verkündigung 25 Jahre: Melanie Daurer, Tanja Teichert und Martina Fehlig. 60 Jahre: Manfred Friedmann. 65 Jahre: Brigitte Delp, Hannelore Fettel, Gabriele Gutschalk, Klara Illius, Hildegard Koch und Elisabeth Schmitt. 70 Jahre: Hildegard Franz, Theresia Metzner und Wilhelm Schmitt. 75 Jahre: Rosel Metzner und Anna-Maria Stollhofer. 80 Jahre: Johannes Moos. 85 Jahre Elfriede Craß. sto

Dass sich die Jünger untereinander so lieben sollten, wie Gott seinen Sohn liebe, sei eine der wichtigsten Lehren Jesu Christi, erklärte Fleckenstein. Denn Freundschaft stelle eine essenzielle Grundlage für das friedliche Zusammenleben dar. Freundschaft beruhe auf Gegenseitigkeit und wer Jesus zum Freund habe, habe auch Gott zum Freund, wandte der Pfarrer sich an die Jubilare.