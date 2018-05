Anzeige

Lampertheim.Mit dem Muttertag-Sonntag am 13. Mai steht ein Familien-Erlebnistag in Lampertheim bevor. Zwischen Europaplatz und dem Amtsgericht gibt es Attraktionen für die ganze Familie. Ab 10 Uhr schlagen die Herzen der Oldtimerliebhaber höher, wenn die schicken Karossen in die Römerstraße einfahren und rund um den Dom und den Europaplatz für das Oldtimertreffen bis 18 Uhr ausgestellt werden.

Das Treffen für die klassischen Fahrzeuge bis Baujahr 1987 organisiert der Verein Lampertheim Classics. Ferner ist eine Sonderausstellung unter dem Titel „Rennlegenden aus Lampertheim“ im Alten Rathaus zu sehen.

Familien-Erlebnistag 13. Mai 10 bis 18 Uhr: Oldtimertreffen rund um den Dom. 10 bis 18 Uhr: Neuwagenpräsentation von der Kaiserstraße bis zum Amtsgericht. 10 bis 18 Uhr: Ausstellung „Rennlegenden aus Lampertheim“ im Alten Rathaus. 11.30 Uhr: Begrüßung durch Bürgermeister Gottfried Störmer und Spargelkönigin Nadine II. am Alten Rathaus. 13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag. red

Autohändler informieren

In die Kaiserstraße präsentieren von 10 bis 18 Uhr insgesamt zehn Autohäuser aus Lampertheim und Umgebung ihre Neuzugänge. Die Vertreter der Unternehmen stehen dabei für Fragen zu den Fahrzeugen bereit. Auf dem Schillerplatz warten auf die kleinen Besucher ein Kinderkarussell sowie Stände mit Süßigkeiten und Crêpes. Der Walking Act der Musiker-Initiative Lampertheim wird ebenfalls unterwegs sein.