Erlös von 5000 Euro hilft Kindern in Argentinien

Hofheim.Die Regentropfenwerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim feierte ihren 36. Geburtstag nicht nur mit einer Beteiligung beim Gottesdienst in der Friedenskirche des Stadtteils. Stattdessen kam es anschließend zu einer Mitarbeiterversammlung im Gemeindehaus.

Thilo Götz leitet seit vielen Jahren diese Institution, die ihre Bleibe im Haus Billau gefunden hat. Der Gemeindepädagoge sprach von einem erfolgreichen Jahr 2017, bei dem die „Regentropfen“ wieder auf vielen Märkten präsent waren, um ihre Holzartikel zu verkaufen. Das Angebot konnte in den zurückliegenden Jahren stets aktualisiert und verbessert werden. Es ist der Spaß an der Sache, die die Mitarbeiter in den unterschiedlichen Gruppen, die an verschiedenen Wochentagen in der Werkstatt arbeiten, mobilisiert und motiviert. Viele Menschen sind somit an den Produkten in irgendeiner Art und Weise beteiligt.

Laden in der Backhausstraße

Verkauft werden die Holzarbeiten auch im eigenen Lädchen in der Backhausstraße. Hauptnutznießer der Verkäufe sind nach wie vor die Christusträgerschwestern in Argentinien, wo ein Kinderheim und eine Kindertagesstätte unterstützt werden. Auf etwas über 5000 Euro bezifferte Rechner Karsten Nolting den in 2017 erzielten Überschuss nach Abzug der Nebenkosten und getätigten Investitionen für neues Werkzeug. 5000 Euro werden erneut den Christusträgerschwestern zur Verfügung gestellt, weitere 500 Euro der Kinderhilfe Midalam. Den Dank der Kirchengemeinde sprach Pfarrer Holger Mett aus.