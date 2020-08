Ermäßigung in Bücherei

Lampertheim.Ab sofort erhalten Sozialpassinhaber 50 Prozent Ermäßigung auf die Jahresgebühr der Stadtbücherei. Das teilt die Verwaltung mit. Außerdem wird allen Sozialpassinhabern empfohlen, bei Vereinen nachzufragen, ob entsprechende Ermäßigungen auf Mitgliedsbeiträge oder Eintrittspreise bei Veranstaltungen möglich sind.

Bereits seit 1985 haben Lampertheimer mit geringem Einkommen die Möglichkeit, einen Sozialpass bei der Stadtverwaltung zu erhalten. Der Pass ermöglicht Vergünstigungen etwa bei den Biedensand-Bädern, der Volkshochschule Lampertheim oder bei Veranstaltungen im Jugendzentrum. Einen Nachlass gibt es zudem beim ersten Hund auf die Hundesteuer.

Für die Beantragung eines Sozialpasses und für weitere Informationen dazu können sich Interessierte an Horst Schmitt vom Fachdienst Soziales wenden unter Telefon 06206/935-210 oder per E-Mail an horst.schmitt@lampertheim.de. red

