Ermittlungen gegen Trickbetrüger

Lampertheim.Einen Ermittlungserfolg hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu verbuchen. Wie vom Polizeipräsidium Südhessen berichtet, kam es in den Abendstunden des 19. Februar 2018 in Lampertheim zu einem Trickbetrug, bei dem sich ein Unbekannter als Polizeibeamter ausgab. Die geschädigte Seniorin übergab Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an den angeblichen Polizisten. Der Heidelberger Kriminalpolizei ist es nun gelungen, den Täter zu identifizieren. In einer Wohnung in Weinheim traf die Polizei jetzt nicht nur auf den 17-jährigen Beschuldigten, es wurde auch Beweismaterial sichergestellt. pol

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.08.2019