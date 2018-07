Anzeige

lampertheim.Aufgrund der Erneuerung der Asphaltdecke muss der Kreisverkehr Neuschloßstraße/ Industriestraße von Donnerstag, 26. Juli, ab 20 Uhr bis einschließlich Freitag, 27. Juli, voll gesperrt werden. Bei einer routinemäßigen Nachprüfung des Bauamtes wurden nach Angaben der Stadt Qualitätsmängel in der Asphaltdecke festgestellt. Diese müssen im Rahmen der Gewährleistungspflicht nun vom beauftragten Unternehmen beseitigt werden. Hierbei wird die Asphaltdecke auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Kreisverkehr an der Volksbank und der Zufahrt in die Industriestraße Nord herausgefräst und neu hergestellt.

Für Autofahrer bedeutet dies: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es bis etwa 7 Uhr morgens dem Verkehr aus der Innenstadt beziehungsweise der Römerstraße kommend nur möglich, in Richtung Neuschloß und „Industriestraße Süd“ (McDonald’s) zu fahren. Die nördliche Industriestraße (Penny/Hotel Athes und so weiter) kann in der Nacht nicht befahren werden. Von der Ostumgehung beziehungsweise Neuschloß kommend werden Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Innenstadt wollen, über die Verbindungsspange – Alte Viernheimer Straße – Römerstraße (Römereck) umgeleitet.

Auch Ersatzbushaltestelle

Am Freitag ab 7 Uhr wird der Kreisverkehr wieder nahezu vollständig freigegeben, allerdings bleibt die Fahrbahn Neuschloßstraße in Fahrtrichtung Innenstadt zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Kreisverkehr an der Volksbank weiterhin voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt dann über die Gewerbestraße, den Spargelweg und die Industriestraße. Ortskundigen wird empfohlen, die Baustelle großräumig zu umfahren.