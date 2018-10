Erntedankfest in Hüttenfeld

Hüttenfeld.Am kommenden Sonntag feiert die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld ihr Erntedankfest in Verbindung mit dem Gemeinde- und Kitafest. Um 11 Uhr wird der Gottesdienst in der Gustav-Adlf-Kirche vor dem mit Erntegaben geschmückten Altar gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst ist dann die Gemeinde eingeladen, im Gemeindezentrum und je nach Wetterlage auch auf dem Kirchengelände zu verweilen.

Die Kindertagesstätte wird für die jüngsten Besucher einiges für die Kurzweil bereithalten. Kulinarisch gibt es Kartoffel- und Kürbissuppe, Pfannkuchen mit Apfelmus, Würstchen (Rinds- und Schwein-), Brötchen, Kuchen und Getränke. ron

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.10.2018