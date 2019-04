Erntefrischer Spargel in der Innenstadt

Lampertheim.Drei heimische Landwirtschaftsbetriebe sorgen auch in diesem Jahr dafür, dass Lampertheimer Spargel den Weg direkt vom Feld in die Innenstadt findet. Dort wird er ab sofort im Spargelhäuschen auf dem kleinen Schillerplatz verkauft.

Noch bis 3. Mai können Kunden hier Spargel von Agrarprodukte Hartmann kaufen. Später von Gemüsebau Schmidt sowie vom Kreuzhof Heinz Karb. Christiane Hartmann, mitverantwortlich für Anbau und Vermarktung beim gleichnamigen Betrieb, unterstrich bei der gestrigen Eröffnung des Spargelhäuschens die gute Qualität des Gemüses: „Der Spargel hat wegen der Wärme von Anfang an seinen vollen Geschmack.“ Die Preise bewegen sich im Moment pro Kilogramm zwischen fünf (Suppenspargel) und zwölf Euro (Klasse 1). Handgeschälten Spargel gibt es für zehn Euro das Kilo. Hartmann rechnet damit, dass es kurz vor Ostern auch mit dem Erdbeerverkauf am Spargelhäuschen losgehen wird.

Bürgermeister Gottfried Störmer betonte den hohen Stellenwert, den der Verkaufsstand – eine gemeinsame Aktion der Landwirte und des Stadtmarketings – für die Spargeltradition der Stadt habe. Landrat Christian Engelhardt sagte, er freue sich auf „Erdbeeren, Spargel und Wein – das gibt’s nur in Lampertheim“. Nicht zuletzt in Kombination mit einem Eis von Oberfeld. Geschäftsmann Kurt Oberfeld war es auch, der die Idee eines Spargelstands in der Innenstadt einst von einem Besuch in Schwetzingen mit nach Lampertheim brachte. Erstmals ist in diesem Jahr im Spargelhäuschen auch „Ebbes Foines“ erhältlich – verschiedene Lampertheimer Produkte, vom Hüttemer Kaffee bis zu Hofheimer Spätzle, dekorativ verpackt „in de Dudd orra im Sagg“. lex

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019