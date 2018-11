Ersatzschütze erzielt 333 Ringe

Hüttenfeld.Zum Start der Rückrunde mussten Hüttenfelds Luftpistolenschützen erneut eine Niederlage gegen die PSG Auerbach einstecken. Beste Schützin im Team wurde Tanja Reich, die 339 Ringe zur Auswertung brachte. Keine Bestleistung, aber im Rahmen der zu erwartenden Ergebnisse. Auch Britta Andes mit 338 Ringen schoss eher durchschnittlich. Karina Hahl traf immerhin noch 332 Ringe, während ihr Ehemann Sascha Hahl nur 318 Ringe treffen konnte. Zusammen ergab das 1327 Ringe. Das ist selbst in der Bezirksklasse 2 zu wenig für einen Sieg.

Zwölf Ringe zurück

Diesen ließen sich die Gastgeber von der Bergstraße dann auch nicht nehmen. Bester Schütze der Gegner wurde Stefan Amann mit 344 Ringen vor seinem Mannschaftskollegen Hans Seibert, der mit 342 Ringen sein bestes Ergebnis in der laufenden Runde erzielen konnte. Alexander Amann traf 330 Ringe und Viktor Widiker musste sich mit 323 Ringen zufriedengeben. Zusammen ergab das 1339 Ringe für die Mannschaft. Damit blieben die zwei Punkte für den Sieg in Auerbach. Als Ersatzschütze der Gastgeber traf Dietmar Raulin 248 Ringe. Für Hüttenfeld traf Ersatzschütze Walter Dörr 333 Ringe und empfahl sich damit für die Mannschaft – mit ihm als Mannschaftsschützen hätte es zum Sieg gereicht. Weiterhin schoss Helmut Hartmann 314 Ringe und Helmut Günther, der als Mannschaftsschütze der ersten nicht in der zweiten Mannschaft antreten darf, erzielte außer Konkurrenz 345 Ringe.

Im Sportpark „Am Hegwald“ läuft derzeit für die Schützen die Umrüstung von acht der elf Schießstände auf elektronische Schusswerterfassung. Das Ziel, zum ersten Tag des Nikolausschießens am Sonntag, 25. November, einsatzbereit zu sein, wird auf Grund der vollkommen neuen Bedienung der Anlage nur schwer zu erreichen sein. Trotzdem bleibt man optimistisch, wenigstens ein paar Erfahrungen mit der Anlage sammeln zu können.

Donnerstag nächste Begegnung

In dieser Woche schießen Hüttenfelds Luftgewehrschützen bereits am Donnerstag bei der PSG Zwingenberg. Die Verlegung wurde notwendig, da die Zwingenberger Mannschaft zur Sportlerehrung der Stadt eingeladen sind. Das zweite Luftpistolenteam ist am 20. November beim SV Hubertus Lampertheim zu Gast. Einen Tag später, am 21. November, ist die erste Luftpistolenmannschaft bei den Sportschützen Groß-Rohrheim zu ihrem ersten Rückrundenwettkampf. Dieser Wettkampf könnte eine Vorentscheidung um die Meisterschaft in der aktuellen Saison werden, trifft doch der Tabellenzweite auf den Tabellenführer. Groß-Rohrheim hat allerdings in den beiden letzten Vorrundenkämpfen jeweils über 1430 Ringe erzielt, so dass die Hüttenfelder nicht nur eine Topleistung bringen müssen, sondern zusätzlich noch ein Quäntchen Glück zu einem Sieg benötigen. gün

