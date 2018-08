Erst bohren, dann „chillen“

Anzeige

Lampertheim.Wenn die Ferienspielkinder bei den Technischen Betriebsdiensten zu Gast sind, gibt es was zu werkeln: Viele Blühpflanzen stehen bereit, ein Stuhl-Modell wird hergestellt und ein originelles Musikinstrument bestaunt. Vor allem dürfen die Teilnehmer ihre Werke mit nach Hause nehmen – und darüber freuen sich die Mädchen und Jungen ganz besonders.

Dieses Mal wird nicht wie gewohnt im Stadtpark gearbeitet, sondern auf dem Martin-Luther-Platz. „Zum ersten Mal“, erklärt Sabine Vilgis, die Leiterin der Technischen Betriebsdienste. Grund: Der Spielplatz dort soll saniert werden. Im Herbst werde er im neuen Glanz erstrahlen: mit neuen Spielgeräten und einem Zaun zur Straßenseite.

Bei der Umgestaltung werde auch wieder an eine Schaukel errichtet, weil sie so beliebt sei. Die städtischen Mitarbeiter hatten eine Umfrage gestartet, wie sie diesen Standort gestalten sollten, was sich die Mädchen und Jungen wünschten. Die Grün- und Projektplanerin Astrid Tippelt dokumentiert in Wort und Bild die Vorbereitungen und Ziele an einer Stellwand. „Die Kinder können sich auf den Bildern anschauen, wie der Spielplatz im Herbst aussehen wird“, so Vilgis.