Erst kaufen, dann genießen

Lampertheim.In der heimeligen Atmosphäre des Fackelscheins gemütlich shoppen, sich anschließend im Dom einfach mal zurücklehnen und Weihnachtsmusik genießen: So stellt sich Kantorin Heike Ittmann den Abend am Freitag, 20. Dezember, in der Lampertheimer Innenstadt vor. Erstmals veranstaltet der Chor Mosaik unter ihrer Leitung und in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing ein kostenloses Konzert zum „Candle-Light-Shopping“.

Von 21 Uhr an präsentiert die Formation mit dreiköpfiger Band und Solistin Giulia Scopelliti bekannte und unbekannte Advents- und Weihnachtslieder verschiedensten Stilrichtungen und unkonventionell bearbeitet. Die nächtliche Einkaufsmeile in der Innenstadt mit einem Konzert in der Domkirche zu verbinden – das lag für Heike Ittmann auf der Hand. „Viele Menschen sind ja sowieso unterwegs. Die schöne Atmosphäre und unsere Kirche, das passt“, findet sie.

Dass die Kirche einfach zu bleibe, „wäre doch schade“. So könnten Besucher nach dem Einkaufen noch einen musikalischen Abschluss im angrenzenden, evangelischen Gotteshaus erleben oder dort eine Pause einlegen. Dies, zumal die meisten Geschäfte und die Flaniermeile bis 23 Uhr geöffnet sind. Nur Glühwein und Bratwurst, erinnert die Kantorin, sollten vor oder nach dem Kirchenbesuch verzehrt werden. „Das sind eine ungewöhnliche Uhrzeit und Idee für ein Konzert“, sagt Heike Ittmann. Sie freut sich, „einfach mal etwas anderes auszuprobieren“. Umso mehr, da es für den Chor Mosaik das erste größere Konzert seit einigen Jahren ist.

Die Liedauswahl verspricht dabei einen äußerst abwechslungsreichen Abend. „Von traditionellen über jazzigen und poppigen Stücken bis hin zu afrikanischem oder amerikanischem Gospel – da ist für jeden was dabei“, ist Ittmann sicher. Ein Calypso von „O du fröhliche“ soll beispielsweise karibisches Flair verbreiten und die Menschen zum Mitswingen bringen, klassische Weihnachtslieder Besinnlichkeit versprühen und wieder andere Stücke laut und mitreißend sein.

Unterstützt wird der Chor von bekannten Lampertheimer Künstlern. Giulia Scopelliti übernimmt mit ihrer klaren Sopranstimme zwei Solostücke, die in die Richtung der Filmmusik gehen sollen. Am Klavier sitzt Peter Schnur, Frank Willi Schmidt wird am Bass zupfen und streichen. Für ordentlich Beat sorgt Hans-Jürgen Götz am Schlagzeug.

