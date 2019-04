„Erst mal groß denken und dann schauen, wie es sich realisieren lässt“

Lampertheim.Nach sechs Jahren will es Gottfried Störmer noch einmal wissen. Der Inhaber des Bürgermeisterpostens möchte den Sprung in die zweite Amtszeit schaffen. Im Gespräch begründet er, warum ihm diese Verlängerung wichtig ist. In den darauffolgenden Interviews kommen die Herausforderer Lothar Pfeiffer und Marco Steffan zu Wort.

Herr Störmer, Sie verweisen gelegentlich auf die gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik – vielleicht auch, um beim Thema Stadtumbau die Grenzen zu verwischen? Schließlich beanspruchen Sie hierbei eine führende Rolle. Doch die Beschlüsse hat das Stadtparlament gefasst.

Gottfried Störmer: Für mich ist es völlig egal, wer das Ei gelegt hat. Mir ist wichtig, dass sich Lampertheim weiterentwickelt. Das Stadtparlament fasst dabei immer die Beschlüsse, das ist die vorgesehene Aufgabenteilung. Den Antrag auf Fördermittel für die Stadtentwicklung über den europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) hat seinerzeit die Koalition aus SPD/FDP gestellt. Der damalige Bauamtsleiter hatte Bedenken angemeldet: Es fehle das Personal, um ein solches Förderkonzept umzusetzen. Aber ich habe mich seinerzeit dafür eingesetzt, dass wir das weiterverfolgen. Als Behördenleiter ist es meine Aufgabe, bestimmte Aufgaben zu fördern, andere zu reduzieren.

Die Fraktionen zeigten sich in der jüngsten Haushaltsdebatte gegenüber dem Personalbedarf der Verwaltung halsstarrig. So gut kann die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik nicht sein.

Störmer: Personaletats stehen zu allen Zeiten unter kritischer Beobachtung. Für die Erledigung qualifizierter Aufgaben bedarf es nun einmal qualifizierten Personals. Davon wimmelt es auf dem Stellenmarkt keineswegs. Und wir können auch nicht die in der freien Wirtschaft üblichen Tarife bezahlen. Die Stadtverwaltung hat kein Überangebot an Mitarbeitern. Es bleibt aber nicht aus, bestimmte Aufgaben auch zu vergeben. Das gibt es nicht gratis.

Hat sich die Verwaltung den rigiden Sparkurs der Politik nicht auch selbst eingebrockt, nachdem sie zuvor eine Höhergruppierung der Gehälter auf 14 Stellen – und das ausgerechnet auf Führungspositionen – vorgenommen hat?

Störmer: Wir haben die Frage der Gehaltsstufen extern und ohne jede Vorgabe prüfen lassen. Von 27 eingereichten Positionen wurde auch nur knapp die Hälfte der Gehälter höher eingestuft. In der Vergangenheit waren Verantwortungszuwächse nicht immer mit der entsprechenden Gehaltsstufe versehen worden. Im gewerblich-technischen Bereich müssen rund 32 Prozent der Gehaltsstufen angepasst werden.

Sie sind als parteiunabhängiger Kandidat angetreten, wurden aber von der CDU empfohlen. Inzwischen äußern sich CDU-Mitglieder enttäuscht über die mangelnde Kooperation. Müssen Sie an dieser Stelle ein Versäumnis einräumen?

Störmer: Als parteiunabhängiger Bürgermeister ist es für mich eine Verpflichtung, mit allen im Parlament und in den kommunalpolitischen Gremien vertretenen Parteien beziehungsweise Fraktionen kooperativ und respektvoll zusammenzuarbeiten.

Sie haben im Wahlkampf vor sechs Jahren bei einem Lokaltermin mit Bewohnern der Richard-Weber-Siedlung Position zum Lückenschluss der Ostumgehung bezogen. Seither hat man nichts mehr zu diesem Thema gehört.

Störmer: Dieses Thema steht, zusammen mit anderen Themen, auf einer Liste mit einem langen Haltbarkeitsdatum. Der Lückenschluss wäre sinnvoll, wenn die Ostumgehung mit der L 3110 zwischen Lampertheim und Rosengarten verknüpft werden könnte. Denn dann könnten wir die B 44 innerorts anders ausbauen: jeweils einspurig und mit Platz für Radfahrer, Fußgänger und Autoparkplätzen. Auch wären Kreisel denkbar, so an der Hagenstraße und der Biedensandstraße. Auch ließe sich die Frage diskutieren, ob wir mit Über- oder Unterführungen Entlastungen und Querverbindungen schaffen könnten.

Das klingt reichlich utopisch.

Störmer (Verweist auf ein Schild in seinem Büro): Hier können Sie einen wichtigen Spruch lesen: „Es sind die Fantasten, die die Welt in Atem halten, nicht die Erbsenzähler.“ Auch meine Devise ist: erstmal groß denken – und dann schauen, wie das eine oder andere sich nicht doch auch realisieren lässt.

Einer von mehreren Konflikten zwischen Ihnen und dem Ersten Stadtrat Jens Klingler ist unter anderem an der Frage aufgebrochen, ob die Stadt für eine Probebohrung im Altrhein mehr als 200 000 Euro ausgeben solle. Sie haben damals gegen Klingler klargemacht, für eine solche Aktion gebe es kein Geld. Liegt Ihnen der Altrhein nicht auch am Herzen?

Störmer: Der Altrhein ist auch mir sehr wichtig. Es ist ein für Lampertheim Identität stiftendes Gewässer. Worauf ich damals aber aufmerksam machen wollte, war Folgendes: So lange viele Straßen Löcher haben, die Kanalisation zusammenbricht und der Investitionsstau immer länger wird, kann die Stadt das Geld nicht bedingungslos ausgeben. Letztlich haben wir die Probe-Entschlammung gemacht – und sie hat uns rund 50 000 Euro gekostet. Hätte ich also Haushaltsmitteln über 200 000 Euro zugestimmt, hätte ich den Etat unnötig geschwächt.

Wie soll’s jetzt am Altrhein weitergehen?

Störmer: Wir sind in aktiven Gesprächen mit der Wasser- und Schifffahrtsbehörde in Bonn. Im Moment gilt es zu prüfen, ob wir den Altrhein ins Eigentum der Stadt Lampertheim übernehmen können und wollen. Dabei ist für mich unter anderem die Frage entscheidend, inwieweit wir den Altrhein sauber, also bereits entschlammt, übernehmen könnten – natürlich mit allen Rechten und Pflichten. Denn wenn der Altrhein uns gehört, sind wir künftig auch für seine Entschlammung alleine verantwortlich. Gegenwärtig lassen wir prüfen, welche Fläche überhaupt entschlammt werden müsste.

Im Moment wird vieles geprüft, lauter Gutachten sind im Umlauf, ob zur Innenstadtentwicklung oder am Altrhein. Wird die Stadt vor lauter Gutachten irgendwann handlungsunfähig?

Störmer: Ich halte nicht viel von Schnellschüssen. Bei entscheidenden Projekten ist eine seriöse Vorgehensweise erforderlich. Dazu gehört für mich ein gründliches Nachdenken und Abwägen sowie eine sorgfältige Prüfung von Grundlagen und Voraussetzungen. Ich habe auch in meinem früheren Beruf als Personalverantwortlicher bei der Polizei eher unauffällig und abwägend gewirkt – kam aber dennoch meistens zum Ziel.

Bei der Neukonzeptionierung des Stadtmarketings haben Sie gefordert, entschieden aufzutreten anstatt zu zaudern. Viel kann man davon aber nicht erkennen.

Störmer: Lampertheim ist ohne Zweifel eine Stadt, in der man gut leben kann. Natürlich wollen wir die Attraktivität ständig verbessern, wollen uns in der Metropolregion bestmöglich positionieren. Dabei bedarf es nicht nur Kreativität, sondern auch eines angemessenen Zeitfensters. Zudem ist Stadtmarketing, wie wir es jetzt gestalten, in Lampertheim ein noch recht junges Aufgabenfeld. Ich werde aber dafür sorgen, dass die Tätigkeit und die Arbeitsergebnisse des Stadtmarketings künftig transparenter dargestellt werden.

Auch den Bahnhof wollten Sie längst kaufen, doch inzwischen ist überhaupt nicht klar, wie Sie damit weiterkommen wollen.

Störmer: Wir sind in Gesprächen mit dem Eigentümer. Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist in der Tat offen. Doch ich bleibe auch am Bahnhof bei meiner Haltung: Manchmal muss man etwas wagen und einen Gedanken in die Welt setzen, auch wenn aus der Idee nicht gleich Wirklichkeit wird. Das heißt aber nicht, dass sich Visionen niemals realisieren lassen würden. Wenn das so wäre, sähe es in unserer Welt sehr traurig aus.

Warum sind Sie überhaupt erpicht auf eine zweite Amtszeit als Bürgermeister? Weil es noch zu früh für die Rente wäre?

Störmer: Lampertheim samt den Stadtteilen ist eine liebens- und lebenswerte Stadt. Mit vielen Facetten und einer guten Zukunft und mit vielen engagierten Menschen. Für sie will ich mich gerne einsetzen. Ich habe intensiv daran mitgearbeitet, dass sich unsere Stadt weiterentwickelt, habe dafür auch einiges auf den Weg gebracht. Es ist aber noch nicht fertig. Dafür stelle ich mich wieder zur Wahl, daran möchte ich weiterarbeiten.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.04.2019