Erste Einsätze für junge Schiedsrichter

Lampertheim.Mit Nils Thomas und Maximilian Miller stehen der Fußballabteilung des TV Lampertheim (TVL) ab sofort zwei neue Schiedsrichter zur Verfügung. Die beiden Jungs sind selbst noch Spieler in der C- beziehungsweise B-Jugend und haben sich vor rund einem Jahr dazu entschlossen, einen Schiedsrichterlehrgang zu besuchen. Um den neuen 14- und 16-jährigen Schiedsrichtern den Einstieg in ihr neues Amt zu erleichtern, hat sich Schiedsrichter Detlef Conrad vom TVL den beiden Jungs als Pate zur Verfügung gestellt und sie während des Lehrgangs und den Prüfungen begleitet. Auch während ihrer ersten Einsätzen werden sie von ihm Unterstützung erhalten.

Die Fußballabteilung des TV Lampertheim freut sich, dass nicht nur junge Leute bereits als Trainer tätig sind, sondern dass sie jetzt auch zwei junge Nachwuchsschiedsrichter in ihren eigenen Reihen hat. „Gerade in der heutigen Zeit, mit immer wieder aufkommen Diskussionen über die Schiedsrichter, keine Selbstverständlichkeit“, so Martin Schneider, Jugend- und Pressewart der Lampertheimer. Hierfür gebührt den beiden Jungs höchste Anerkennung und Respekt. „Der TVL wird die beiden Neulinge in jeglicher Form unterstützen, mögen sie ihre neue Aufgabe mit viel Freude und Engagement wahrnehmen“, so Schneider. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.03.2020