Erste Mannschaft siegt klar

Lampertheim.Auch wenn die erste Mannschaft der Luftpistolenteams aus Lampertheim im Vergleich zu den vergangenen Jahren nur mäßige Ergebnisse abliefert, steht sie nach wie vor ohne Verlustpunkte auf dem ersten Platz in der Bezirksklasse Bergstraße. Im letzten Rundenwettkampf in Lindenfels war das Ergebnis von 1383 Ringen sogar um sechs Ringe schlechter als das Ergebnis der zweiten Mannschaft, die zeitgleich gegen die ambitionierten Hüttenfelder antrat.

Dieter Schmid traf mit seinem letzten von 40 Wertungsschüssen statt des angestrebten Zehners nur den Scheibenhalter auf der Vier und steuerte mit 336 Ringen sein schlechtestes Ergebnis dieser Runde bei. Julia Sieck, die gesundheitlich leicht angeschlagen an den Start ging, konnte mit 341 Ringen ebenfalls nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. Dank der 349 Ringe von Junior Lucas Noe und Hans Günter Holzschuhs bestem Ergebnis in dieser Runde mit 357 Ringen, ging der Wettkampf in Lindenfels klar mit 1383 zu 1348 Ringen zugunsten der Spargelstädter aus.

Die zweite Mannschaft hatte den Hinkampf in Hüttenfeld gegen eine sehr gut aufgelegte Mannschaft knapp verloren. Für den Rückkampf hatten sich die Schützen um Mannschaftskapitän Gregor Sobczak einiges vorgenommen. Dass es dann aber so deutlich gelang, war einerseits der schlecht aufgelegten Mannschaft aus Hüttenfeld, andererseits der herausragenden Leistung mit 369 Ringen von Trainer Dieter Spannagel zu verdanken. Gregor Sobczak mit 346 Ringen, Mark Rode (345) und Thomas Offenbecher (329) komplettierten das Ergebnis. Die beiden Ersatzschützen Holger Tempel (335) und Helmut Rauscher (327) zeigten ebenfalls zufriedenstellende Leistungen. So mussten die Schützen aus Hüttenfeld mit einer deftigen Niederlage von 1389:1287 Ringen den Heimweg antreten.

Noch drei Wettkämpfe

Es stehen jetzt noch drei Wettkämpfe bis zum Ende der Runde an. Die erste Mannschaft hat am nächsten Mittwoch ihren Heimkampf gegen Kirschhausen. Die zweite Mannschaft hat am kommenden Dienstag den Tabellenführer Lorsch zu Gast, gegen den ein Sieg aufgrund der bisher gezeigten Leistungen wenig wahrscheinlich sein dürfte. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018