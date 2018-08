Erste Niederlage für Herren 30

Anzeige

Verbandsliga Herren 50 I – Eintracht Frankfurt – TCL 6:3

Wegen einiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle wird es sehr schwer, die zweithöchste Spielklasse auf Landesebene zu halten. Für das nächste Heimspiel am Samstag, 18. August, ab 14 Uhr gegen BW Bad Soden müsste zunächst ein kleines Wunder geschehen. Aber eine Hoffnung bleibt bestehen, denn: „Wunder gibt es immer wieder“.

Einzel: Jochen Bihl 0:6; 0:6, Harald Schwarz 6:1; 6:0, Wolfgang Geier 6:2; 6:2, Frank Ruckteschler 3:6; 3:6, Bernd Schmitt 7:5; 6:7; 11:13, Jörg Geister 0:6; 1:6

Doppel: Bihl/Geister 1:6; 1:6, Geier/Ruckteschler 6:2; 6:2, Schwarz/Schmitt 1:6; 0:6

Gruppenliga Herren 40 – TG Zellhausen – TCL 1:5

Das Team von Mannschaftsführer Michael Wagner führt noch ungeschlagen nach fünf Spieltagen die Tabelle in der Gruppenliga an. Beim nächsten Spiel auf heimischer Anlage muss noch einmal konzentriert gegen die zweite Mannschaft aus Bad König aufgeschlagen werden um die Punkte in Lampertheim zu belassen. Zum letzten und auch entscheidenden Treffen um die Meisterschaft muss das Viererteam bei dem Tabellenvierten TG Goldstein am 26. August um 9 Uhr antreten.

Einzel: Michael Wagner 6:7; 0:6, Holger Schmitt 6:3; 6:1, Christian Becker 7:5; 6:1, Claus Pontow 6:0; 6:3

Doppel: Schmitt/Becker 6:2; 6:2, Wagner/Pontow 2:6; 6:3; 10:8

Gruppenliga Damen 50 – Isenburger TC – TCL 5:4

Die Mannschaft der Damen 50 musste unter erschwerten Bedingungen, ohne ihre Nummer eins Marion Martin, zum Auswärtsspiel beim Isenburger TC antreten. In den Einzeln konnten die Damen leider nur zwei Punkte holen und gingen mit der Hoffnung, alle drei Doppel zu gewinnen, in die Endphase der Begegnung. Leider erspielten sich die Lampertheimer Damen nur zwei Punkte in den Doppeln und mussten mit einer 4:5-Niederlage die Heimreise antreten.

Einzel: Agathe Kobelt 6:0; 6:1, Katharina Götz 4:6; 6:7, Andrea Kornas 6:3; 6:0, Helga Kirrstetter 2:6; 5:7, Helga Mrotzek 4:6; 1:6, Christel Ficht 1:6 (w.o.)

Doppel: Kobelt/Götz 6:2; 6:2, Kornas/Gerda Jänicke 6:4; 7:6, Kirrstetter/Mrotzek 4:6; 1:6

Bezirksoberliga Herren – BW Bensheim II – TCL

Die Blau-Weißen aus Bensheim haben ihre zweite Garnitur aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen und somit war das Viererteam der ersten Herrenmannschaft der Rot-Weissen spielfrei. Zum nächsten Punktspiel empfangen die Lampertheimer am Sonntag, 19. August, ab 9 Uhr den TC Gersprenztal.

Bezirksoberliga Herren 30 – TCL – TG Bobstadt 2:7

Nach sechs Spieltagen die erste Niederlage beim Spitzenspiel und Nachbarschaftsduell gegen die Gäste von der TG Bobstadt. Ohne die gezeigten Leistungen der Gäste zu schmälern fand das Team der Rot-Weissen nicht zu seiner gewohnten Kontinuität. Auch die Sportverletzung, die sich Mannschaftsführer und an Nummer eins spielende Thomas Brückmann am vergangenen Wochenende am rechten Oberschenkel zuzog, konnte er nicht gänzlich verdrängen und hemmte ihn in seiner gewohnten Spielweise. Boris Richter an Nummer drei und Julien Krämer an Nummer fünf spielend sorgten mit ihren Einzelsiegen für zwei Trostpunkten. Beim nächsten Spiel können nur durch einen Sieg beim Gastgeber und Tabellenführer TC Münster die Chancen zur Meisterschaft gewahrt bleiben. Eine äußerst schwierige Aufgabe für die Spargelstädter.

Einzel: Thomas Brückmann 3:6; 4:6, Markus Baum 2:6; 3:6, Boris Richter 6:2; 6:2, Michael Schwarz 6:4; 2:6; 2:6, Julien Krämer 4:6, 6:3, 6:1, Rik Wegerle 0:6; 0:6

Doppel: Brückmann/Schwarz 4:6; 4:6, Baum/Steffen Götz 3:6; 1:6, Richter/Daniele Lalumia 6:4; 1:6; 7:10

Bezirksoberliga Herrn 50 II – TCL – BSC Urberach 0:9

Gegen den Tabellenzweiten aus Urberach hatte die zweite Mannschaft der Herren 50 nicht den Hauch einer Chance, um wenigstens einen Ehrenpunkt zu erspielen. Am kommenden Wochenende steht die letzte Begegnung in dieser Saison in der Opelstadt gegen die zweite Mannschaft und Mitaufstiegskandidat vom TC Rüsselsheim auf dem Plan. Da in dieser Gruppe drei Mannschaften absteigen, heißt es für die Rot-Weissen sich sportlich und mit Anstand aus der Bezirksoberliga zu verabschieden.

Einzel: Volker Rösner 3:6; 3:6, Siegfried Tannreuther 3:6; 0:6, Gerhard Rehn 0:6; 0:6, Robert Lenhardt 0:6; 1:6, Rainer Engelhardt 0:6; 1:6, Peter Steffan 0:6; 1:6

Doppel: Rösner/Rehn 0:6; 3:6, Tannreuther/Steffan 1:6; 0:6, Lenhardt/Engelhardt 1:6; 0:6

Bezirksoberliga Damen 40 II – TCL – TC Bickenbach II 7:2

Die Damen 40 II behaupten sich weiter in der Bezirksoberliga. Am ersten Spieltag nach der langen Sommerpause empfingen die Lampertheimerinnen die Spielerinnen des TC Bickenbach zu Hause. Glücklicherweise hatten die Temperaturen etwas nachgelassen, doch stellte der böige und drehende Wind eine zusätzliche Herausforderung dar. Nach den Einzeln ging es mit einer soliden 4:2-Führung in die Doppel. Die Entscheidung fiel schon bald im dritten Doppel durch die Aufgabe einer Gegnerin, die bereits angeschlagen aus dem Einzel hervorging. Im Anschluss konnten die Gastgeberinnen noch beide Doppel für sich entscheiden und freuen sich über einen dritten Tabellenplatz.

Einzel: Birgit Lewitzki 6:3; 6:4, Brigitte Stass 2:6; 6:3; 6:1, Petra Hill 0:6; 0:6, Monika Pourikas 6:3; 6:1, Isolde Wagner-Koch 6:0; 6:3, Claudia Schmitt-Möller 3:6; 1:6

Doppel: Lewitzki/Stass 2:6; 6:2; 10:7, Hill/Pourikas 6:3; 6:3, Wagner-Koch/Schmitt-Möller 6:2; 3:2 (w.o. Gäste)

Bezirksliga Damen – SG Arheilgen II – TCL 1:8

Es war ein überzeugender Auswärtserfolg der Damen, der mit einem gesicherten dritten Tabellenplatz belohnt wird. Nach noch zwei ausstehenden erfolgreichen Begegnungen ist beim letzten Heimspiel gegen den jetzigen Tabellenzweiten den Damen vom TC Rüsselsheim II mit einem Sieg die Vizemeisterschaft noch möglich.

Einzel: Alicia Klenk 6:3; 6:3, Leonie Münzenberger 6:0; 6:0, Sophia Klenk 7:6; 6:3, Sarah Engelhardt 1:6; 5:7, Franziska Koch 4:6; 6:4; 6:1, Johanna Schäfer 6:2; 3:6; 6:4

Doppel: A. Klenk/S. Klenk 7:6; 6:3, Münzenberger/Engelhardt 6:1; 6:3, Koch/Schäfer 6:1; 4:6; 10:8

Kreisliga A Gruppe 038 Herren II –TCL – TC Heppenheim IV 6:0

Auch ohne ihren Spielführer Marvin Gudowius spielte die zweite Herrenmannschaft ganz groß auf. Die Gäste von der Bergstraße mussten mit einer ungewöhnlich hohen Niederlage die Heimreise antreten.

Einzel: Nikolas Heilmaier 6:0; 6:0, Frederic Geister 6:0; 6:0, Finn Radatz 6:0; 6:0, Bennet Engelmann 6:0, 6:0

Doppel: Heilmaier/Engelmann 6:0; 6:0, Geister/Radatz 6:0, 6:0

Kreisliga A Gruppe 035 Herren III TCL – TG 75 Darmstadt 3:3

Nach den Einzeln stand es 1:3 für die Darmstädter und es sah nach einer ersten Heimniederlage für die dritte Herrenmannschaft aus. Doch die anschließenden zwei Doppel konnten durch überzeugende Spiele und Nervenstärke im zweier Doppel zum gesamten Spielausgleich gewonnen werden.

Einzel: Florian Werner 4:6; 6:1; 4:6, Maurice Docter 0:6; 0:6, Noah Bauer 6:7; 1:6, Manuel Massell 2:6; 6:4; 6:3

Doppel: Werner/Massell 7:6; 6:2, Docter/Bauer 6:2; 6:7; 10:4 red

