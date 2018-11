Erste Spitzen ausgeteilt

Alexander Scholl (vorn r.) und Alexander Rank (vorn l.) im Kreis der Narren. © fh

Hofheim.Am Ausscheller-Denkmal vor dem Alten Rathaus verkündeten die Narren des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) und der katholischen Pfarrei gestern, am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr, den Start in die neue Fastnachtskampagne. Mit dabei waren der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und die HCV-Garde. „Helau rufen wir wie jedes Jahr, die Fastnacht ist schon wieder da“ so Alexander Rank, Sitzungspräsident im Canisiushaus, der im Wechsel mit seinem HCV-Pendant Alexander Scholl die Narren herzerfrischend in Reimform unterhielt.

„Wir wollen in der Kampagne tanzen, singen, lachen – und andern eine Freude machen“, so Scholl. Das griff Rank auf: „Die Howwemer Fastnacht, sie soll leben und uns viele schöne Stunden geben“, erklang auch gleich das erste donnernde „Howwe Helau“. Dabei gab es auch gleich wieder erste Spitzen in Richtung Lampertheim, wo offensichtlich Stellenausschreibungen für Elferräte inseriert würden. Eine Howwemer Leasingagentur für Elferräte könnte da Abhilfe schaffen, boten Scholl und Rank an. Auch das viel belächelte Stadtlogo wurde thematisiert: „Der Knaller dabei, es sei einmal gesagt, man hat es einfach gemacht, aber niemand gefragt.“ Für die Hofheimer Narren kein Problem, die aus dem Stegreif mit „Howwe, die echte Perle im Ried“ längst ihren eigenen Slogan haben. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018