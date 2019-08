Erste Übungen mit der gelben Filzkugel

Hofheim.Mit einem Besuch beim Tennisclub Hofheim 1983 (TC) sind die diesjährigen Ferienspiele am Donnerstagnachmittag in die letzte Runde gestartet. Bereits seit Jahren ist der TC fester Teil des Programms. Trotzdem konnten die Ferienspiele dort bisher nie stattfinden und hatten damit in diesem Sommer also Prämiere. „Sonst hat es immer geregnet oder es war zu heiß und wir mussten den Termin absagen oder verschieben. Heute findet es zum ersten Mal statt“, erzählte Jugendwart Marek Büttel.

Der Verein lege besonders viel Wert auf die Jugendarbeit, da etwa ein Drittel der Mitglieder Jugendliche seien. Auch die Teilnehmer der Ferienspiele freuten sich, dass es endlich losging. „Wo sind wir denn hier?“, fragte Marek Büttel in die Runde und ein lautes „Auf dem Tennisplatz!“ schallte ihm entgegen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Peter Bischer und Tennisspieler Christian Müller teilte Büttel die Kinder nach ihren Vorkenntnissen in drei Gruppen ein. „Wir sind heute eure Tennislehrer und wir machen verschiedene Übungen“, kündigte der Jugendwart den Kindern an. Während die Kinder, die bereits Tennis spielen, mit Peter Bischer übten, trainierten jene Mädchen und Jungen, die erst einmal gespielt hatten, mit Christian Müller. Die Trainer erklärten ihnen, wie man den Ball richtig schlägt und spielte dann ein paar erste Bälle mit den Kleinen, bevor es an weitere Tennisübungen ging.

Unterdessen lernten die Anfänger das Tennisspielen bei Marek Büttel kennen. Sie wärmten sich mit einem Hockeyspiel auf. „Ihr macht das schon prima“, lobte Büttel die Neulinge. Wer zwischendurch eine Pause brauchte, konnte am Spielmobil entspannen und sich dort mit anderen Spielen beschäftigen. Am Ende des Nachmittags stand ein großes Turnier an. Der Sieger erhielt am Ende einen Pokal und alle Teilnehmer bekamen einen Trostpreis. „Ihr seid alle Gewinner“, betonte Büttel am Ende des Tages. av

