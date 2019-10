Erster Lichtblick für Hüttenfelds Schützen

Hüttenfeld.Zum zweiten Saisonwettkampf war die zweite Luftpistolenmannschaft der SG Hüttenfeld beim SV Einhausen zu Gast. Trotz immer noch mangelnden Leistungen konnte sich die Mannschaft über die ersten beiden Siegpunkte freuen, hatten doch die Gastgeber einen noch schlechteren Tag erwischt. Mit 1330:1291-Ringen fiel der Sieg deutlich aus, auch wenn Thorsten Forell mit 342 Ringen das beste Einzelergebnis für die Heimmannschaft vorlegte.

Die Hüttenfelderin Tanja Reich wurde für die Gäste mit 340 Ringen beste Schützin. Mit ihr schossen Willy Baumann 337 Ringe und Sascha Hahl 330, bevor mit Frank Markert, der 329 Ringe zur Auswertung brachte, wieder ein Schütze aus Einhausen gelistet wurde. Dahinter folgte Walter Dörr, der mit nur 323 Ringen die Mannschaft komplettierte.

Für Einhausen trugen Kevin Werthwein 313 Ringe und Jürgen Hoffmann 307 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei. Als Ersatzschütze für Hüttenfeld traf Helmut Hartmann 335 Ringe. Einhausens Ersatzschütze Ralf Hartnagel traf 313 Ringe. Mit diesem Sieg konnte sich das Hüttenfelder Team auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem SV Bürstadt hocharbeiten.

Gute Ergebnisse für junges Team

Für das Luftgewehrteam stand der zweite Saisonwettkampf beim SV 1923 „Hubertus“ Lampertheim an. Hier war besonders erfreulich, dass viele Jugendliche teilnahmen, die letztlich auch sehr gute Ergebnisse ablieferten. So war es Tabea Sprenger, die mit 381 Ringen Lampertheim bestes Einzelresultat vor Alexander Klos mit 367 und Paul Giffhorn mit 364 Ringen erzielte. Ursula Spannagel vervollständigte mit 352 Ringen das Team. Hüttenfelds bester Schütze wurde Cornelius Schürer mit 374 Ringen. Andreas Hermann mit 365 und Karina Hahl mit 362 konnten immer noch nicht an ihre gewohnten Leistungen anknüpfen. Als vierte Mannschaftsschützin hatte Helmut Günther auf die Jugendliche Trinity Eckhardt gesetzt, die am Ende 349 Ringe in ihrem ersten Rundenwettkampf erzielen konnte. Der Wettkampf endete daher mit 1464:1450-Ringen für die Gastgeber.

Als Ersatzschütze für Hüttenfeld erzielte Helmut Günther 344 Ringe. Lampertheims bester Ersatzschütze wurde Aris Poubouridis mit 368 vor Monika Eichelsbach mit 348 , Bastian Fromm mit 340 und Philip Kissel mit 338 Ringen. Mit 302 folgte Alexander Wetzel und Leon Trapp traf 234 Ringe.

Heute sind Hüttenfelds Luftgewehrschützen beim Sportschützenverein Viernheim zu Gast und treffen somit auf den bisher ungeschlagenen Tabellenführer. Am Mittwoch, 9. Oktober, geht es für Hüttenfelds zweite Mannschaft auf dem eigenen Schießstand gegen die Mannschaft der PSG Auerbach weiter, die punktgleich mit Hüttenfeld auf Platz drei der Tabelle steht. gün

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.10.2019