Erster Platz für Dieter Adam

Lampertheim.Einen spannenden Wettkampf lieferten sich am Sonntag insgesamt 21 Skatspielerinnen und Skatspieler beim traditionellen Turnier des Lampertheimer Skatclubs „Spargelbuben 1984“, bei dem neben dem Turniersieger auch der Lampertheimer Stadtmeister ausgespielt wurde.

Nach über vier Stunden „Reizen“ und „Stechen“ stand der Stadtmeister 2018 fest: Dieter Adam aus Lampertheim, der mit insgesamt 2497 Punkten nicht nur bester Lampertheimer Spieler war, sondern auch Gesamtsieger des Turniers wurde. Er nahm aus der Hand des ersten Vorsitzenden der „Spargelbuben 1984“, Hubert Ditter, den von der Stadt Lampertheim gestifteten Pokal für den Stadtmeister 2018 entgegen.

In der Gesamtwertung belegte nach den gespielten zwei mal 48 Spielen hinter Adam mit insgesamt 2424 Punkten Elfi Petri aus Mannheim den zweiten Platz, gefolgt von Werner Fromm aus Ketsch, der mit 2413 Punkten auf Rang drei landete.

Die Organisatoren zeigten sich über den Verlauf des Turniers einmal mehr zufrieden. Die Stimmung war sehr konzentriert und die Atmosphäre angenehm an diesem Nachmittag. Die Teilnehmerzahl lag mit 21 leicht über der Anzahl der vergangenen Jahre. Die Mehrzahl der teilnehmenden Skatspieler kam aus Lampertheim. Aber auch Teilnehmer aus Mannheim, Ludwigshafen, Ketsch, Meckesheim, Groß-Rohrheim und St. Leon-Rot reisten zum Turnier nach Lampertheim an.

Der Lampertheimer Skatclub „Spargelbuben 1984“ weist darauf hin, dass der wöchentliche Clubabend jeden Freitag um 19.30 Uhr im Lokal „Darmstädter Hof“, Wormser Straße 2, in Lampertheim stattfindet. Hierzu sind Gastspieler jederzeit eingeladen. Ansprechpartner für Interessenten und Fragen ist Hubert Ditter, entweder telefonisch unter 06206/1 34 75 oder per E-Mail an hditter@t-online.de. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018