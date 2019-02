Erstes Jugendturnier geplant

Hofheim.Zur Mitgliederversammlung hatte der Tennisclub in die Räumlichkeiten des Weinguts „Garst“ eingeladen. In seiner Begrüßung freute sich der Vorsitzende Peter Bischer darüber, dass der Club in der anstehenden Medenrunde mit sieben Mannschaften im Erwachsenenbereich und vier gemischten Jugendmannschaften vertreten sein wird.

Erstmals in der Clubgeschichte agiert der TCH ausschließlich mit Vierer-Teams. Gänzlich neu ist eine Mannschaft in der Altersklasse der Herren 30. Bei den Herren 70 und 75 bildet der Club eine Spielgemeinschaft mit dem TC Bürstadt. Die Herren 40 stellen das am hochklassigsten spielende Team. Als Trainer stehen dem Verein nach wie vor Kati Benesova, Benjamin Nold und Tim Dejung zur Verfügung. Dejung will in diesem Jahr seine Trainer-C-Lizenz erwerben.

Hochzufrieden äußerte sich der Vositzende über Clubwirt Christian Schult und den Platzwart Jörg Lüttecke, was sich auch im allgemeinen Lob über den intakten Zustand der Anlage wiederspiegelte. Nach zehnjähriger Vorstandstätigkeit gab der zweite Vorsitzende-Sport Timo Stasiak bekannt, für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Bei den durchgeführten Teilneuwahlen zum Vorstand bestätigte die Versammlung den Vorsitzenden Peter Bischer, Jürgen Gugumus als Leiter Technik und Marlene Wetzel (Leiterin Finanzen). Neuer zweiter Vorsitzender-Sport ist Horst Geyer als Nachfolger von Timo Stasiak.

In ihrem Jahresbericht ging Marlene Wetzel als Leiterin der Finanzen auf eine veränderte Mitgliederstruktur des 139 Mitglieder zählenden Vereins ein, führte gestiegene Versicherungsbeiträge und Abführungen an den Verband auf, was zu einem Schrumpfen des Geldbestandes führte. Die größten Kostenpunkte bilden die Platzinstandhaltung und die Jugendarbeit, die vom Verein unterstützt wird. Mit einer Beitragsanpassung reagierte die Versammlung auf diese Entwicklung, auch die Neufassung der Satzung wurde aus organisatorischen Gründen beschlossen. Gerhard Gugumus kümmert sich beim TCH vorbildlich um die Öffentlichkeitsarbeit, betreut die 2017 umgestaltete Homepage, die seitdem stattliche 27 000 Besucher zählte. Zweimal jährlich wird die Vereinszeitung im farblichen Vollglanzdruck aufgelegt. Kopfzerbrechen bereitet Gugumus die Fluktuation bei den Werbepartnern, ein neuer Werbeflyer soll im Frühjahr dieses Jahres an alle Haushalte verteilt werden.

Fünftes LK-Turnier 2018

Zum fünften Mal hatte der TCH 2018 ein LK-Turnier ausgerichtet, das von Horst Geyer (TCH) bei den Herren 40 gewonnen wurde. Für die Hofheimer Teilnehmer der Herren 50 war spätestens im Halbfinale Schluss, am Ende siegte der Viernheimer Wolfgang Ohar.

Timo Stasaik sprach in seinem Rückblick von einer sehr erfolgreichen Medensaison 2018 mit zwei Aufsteigern. Die Herren 50 und die Damen 40 erreichten in der Bezirksliga A jeweils ungeschlagen die Meisterschaft und steigen damit in die Bezirksoberliga auf. Essensgutscheine nahmen die jeweiligen Mannschaftsführer Gerhard und Hannelore Gugumus als Belohnung seitens des Vereins entgegen. Schwerer taten sich die Herren 40 (7.), das neuformierte Herrenteam (7.) und die Herren 70 (5.). Die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga A erreichten die Herren 65.

Von einer guten Jugendarbeit sprach Jugendleiter Marek Büttel. Die 48 Kinder und Jugendliche stellen stellen ein Drittel des gesamten Mitgliederbestandes. 44 Kinder beteiligten sich am Sommertraining, 34 am Wintertraining. Auch Büttel würdigte die Verdienste des Trainertrios sowie die gute Zusammenarbeit mit der TG Bobstadt und dessen Verantwortlichen Thomas Bär. Büttel verdeutlichte, dass der Spielbetrieb nur durch das Engagement der Eltern aufrecht erhalten werden kann. Die einzelnen Jugendteams fanden sich in den Abschlusstabellen meist auf den hinteren Plätzen wieder. Den Glanzpunkt setzt die U12 um Mannschaftsführer Nils Schade, die den Gruppensieg in der Kreisliga A erreichte und in der Versammlung für ihren großartigen Erfolg geehrt wurde.

Ballschulung gestartet

Unter der Leitung von Moritz Matzner wurde mit den hiesigen Kindertagesstätten eine tennisspezifische Ballschulung ins Leben gerufen, „wir werden Früchte daraus tragen“ prognostizierte Büttel, der sich auch über die enorme Resonanz des Sommertenniscamps freute. In diesem Rahmen wurden auch die Jugendclubmeisterschaften durchgeführt, die von Torben Kaibel, Mika Lameli, Katharina Gayer und Paul Büttel in den jeweiligen Altersklassen gewonnen wurden. Erstmals beabsichtigt die Jugendleitung, 2019 ein Jugendturnier anzubieten. Während das Ortspokalturnier des TCH mit 17 Mannschaften erneut bestens angenommen wurde, kam ein Kerbeturnier nicht zustande.

Auf wenig Zuspruch stießen 2018 die beiden Arbeitseinsätze des Clubs, was in diesem Jahr an den Samstagen, 30. März und 13. April, besser werden soll, zumal die Grünanlage auf Vordermann gebracht werden muss und kleinere Reparaturarbeiten zu leisten sind. Viel Lob gab es seitens der Versammlung für den technischen Leiter und „das gute Herz des Clubs“, Jürgen Gugumus, der viel Zeit investiert. fh

