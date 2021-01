Erweiterungsbau nimmt Form an

Hofheim.Die Erweiterung des katholischen Familienzentrums schreitet voran. Gerhard Keim, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender und gleichzeitig Ansprechpartner und Koordinator für das Projekt im Pfarrgemeinderat, rechnet Ende März, Anfang April mit der Fertigstellung.

Ursprünglich sei zwar der Februar als Endtermin ins Auge gefasst worden, doch daran glaubt der Verantwortliche nicht mehr. Dennoch: Der Rohbau steht, die Dacharbeiten sind bis auf kleine Details weitestgehend abgeschlossen. Auch die Grundelektroinstallation ist erledigt, der Innenputz aufgetragen, Fenster und Türen eingebaut, die Sanitär-grundinstallation fertig. Auch die Fußbodenheizung ist bereits vorbereitet, so dass in der kommenden Woche der Estrich angegangen werden kann. Den Zuschlag für die Arbeiten erhielten durchweg regionale Firmen aus Hofheim und der direkten Umgebung.

Keim fiebert dem finalen Innenausbau entgegen mit den Tapezier- und Malerarbeiten sowie dem Verlegen des Fußbodens. In Abstimmung mit der Stadt Lampertheim bereitet das Architekturbüro Plan2 aus Biblis mit der verantwortlichen Architektin Ulrike Schmitzer gerade die Ausschreibung der Außenarbeiten vor, denn auch der Garten soll in diesem Zug umgestaltet werden. Auf der Rückseite des Geländes von der Rinne her werden vier Parkplätze ausgewiesen, der offizielle Eingang bleibt von der Kirchstraße kommend. Etwas Kopfzerbrechen bereitet Gerhard Keim derweil noch die neue Türanlage für den Eingangsbereich, da bestimmte Beschlagteile einfach nicht beikommen. Die Lieferkette scheint Corona-bedingt unterbrochen.

Derweil läuft der Betrieb im Familienzentrum reibungslos, zumal die Voraussetzungen für die vierte Gruppe frühzeitig geschaffen wurden. Nur am Bewegungsraum fehlt es derzeit.

Coronafälle gibt es im Familienzentrum glücklicherweise keine, wie Gerhard Keim bestätigt, so dass die unter der Leitung von Heike Kissel-Eltrop stehende Kindertagesstätte bislang nicht schließen oder teilschließen musste. Eine Notbetreuung ist derzeit gewährleistet, an die Eltern wurde dennoch appelliert, die Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.01.2021