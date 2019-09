Erzähler entführen Kinder in fantastische Welten

Hüttenfeld/Lampertheim.Die Dritt- und Viertklässler der Hüttenfelder Seehofschule lauschten gebannt, als Susanne Tiggermann eine Tiergeschichte nach der anderen aus ihrem mitgebrachten Koffer holte. Tiggermann gehört zur künstlerischen Leitung des Internationalen Erzählfests, das derzeit zum achten Mal in der Metropolregion Rhein-Neckar stattfindet – in diesem Jahr unter dem Motto „Geschichten öffnen Horizonte“.

Und so waren die Erzählungen in Hüttenfeld auch nicht fertig gestrickt. „Woher haben die Zebras ihre Streifen und warum hat die Giraffe einen langen Hals?“, fragte Susanne Tiggermann in die Runde ihrer jungen Zuhörer, die sich eigene Gedanken machen sollten und nach Lust und Laune mitfabulierten.

Die Geschichtenerzählerin aus Schwerte im Ruhrgebiet machte auf Einladung von Schulleiterin Karin Böttger die Vorhut in dem Lampertheimer Stadtteil. In der Innenstadt wird am Donnerstag, 19. September, das Erzählzelt auf dem Domplatz aufgeschlagen. Dort entführen ab 15 Uhr die Erzählkünstler André Wülfing und Gudrun Rathke kleine und große Besucher in ihre fantastischen Welten.

Die Macher des Festivals wollen Altbekanntes hinterfragen, kreativ auch Unmögliches denken und so neue Horizonte eröffnen, erklären sie im Internet. 15 Veranstaltungen gibt es dazu noch bis Sonntag, 22. September, zwischen Pfälzer und Odenwald. Für die Veranstaltung in Lampertheim ist der Eintritt frei, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt die Jugendförderung unter Telefon 06206/93 53 94 oder per E-Mail an Jugendfoerderung@Lampertheim.de. ron/off

