Erzieherische Maßnahme

So neu ist der Geist, von dem Finanzdezernent Jens Klingler spricht, gar nicht. Denn unsolide finanzierte Investitionen oder gar Geschenke haben sich auch bisher schon als ungeeignet für eine seriöse Haushaltsplanung erwiesen. Doch während der Begriff der Seriosität einst dehnbar war – was nicht zuletzt zur Überschuldung vieler Kommunen geführt hat –, zieht Hessen seinen Städten und Gemeinden nun die Daumenschrauben an. Diese erzieherische Zwangsmaßnahme steckt hinter den schwarz-grünen Wohltaten aus Wiesbaden. Nicht nur, dass die Kommunen das Entschuldungsprogramm mitfinanzieren müssen, so dürfen sie künftig nicht mehr ausgeben, als sie tatsächlich haben beziehungsweise gegenfinanzieren können.

Damit greift das Land durchaus in die kommunale Selbstverwaltung ein, wie dies ja auch den Schutzschirmkommunen in Folge der Staatsfinanzkrise widerfahren ist. Man mag dies beklagen; doch der Schuldenabbau ist, auf allen Ebenen, alternativlos, sollen nachfolgenden Generationen nicht noch weitere Lasten aufgebürdet werden. Für Lampertheim bedeutet dies ab sofort: strikte Prioritäten setzen, im kleineren statt größeren Maßstab denken, Effizienz und Synergien entdecken. Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst und wachsender Personalbedarf in der Verwaltung bereiten dem Finanzdezernenten schon jetzt genügend Kopfschmerzen.