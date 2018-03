Anzeige

Unfall provoziert

Noch einmal rückte deshalb im Prozess vor der 16. Kammer am Darmstädter Landgericht das blutige Geschehen um ein Beziehungsdrama in den Mittelpunkt, das in einer brutalen Messerattacke des 43-Jährigen gipfelte und die Ex-Ehefrau des Angeklagten und ihren Arbeitskollegen fast das Leben gekostet hätte. Nach der von seiner Frau betriebenen Scheidung beleidigte und bedrohte der eifersüchtige Angeklagte diese und ihren neuen Lebenspartner und spionierte beide aus. Am frühen Morgen des 16. Oktober 2015 provozierte er an einer Straßenkreuzung in Lampertheim zunächst einen Zusammenstoß mit dem Auto, in dem seine Ex-Frau mit einem Kollegen saß, so dass der Wagen auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug krachte.

Danach zerrte er die Frau aus dem Wagen und stach im Verlauf des Geschehens etwa zwanzig Mal mit einem Küchenmesser mit voller Wucht auf sie ein. Als sie bereits leblos am Boden lag, versetzte er ihr einen Fußtritt gegen den Oberkörper. Auch der Arbeitskollege der damals 37-Jährigen, den der Täter fälschlicherweise für deren neuen Lebensgefährten hielt, kam nicht unverletzt davon. Als er der Frau zu Hilfe kommen wollte, versetzte ihm der Angeklagte bis zu zehn Stiche. Das Leben der beiden Geschädigten konnte lediglich durch Notoperationen gerettet werden. Vorsitzender Richter Volker Wagner hatte bei der Urteilsverkündung im Juli 2016 vom „unbedingten Tötungswillen“ gesprochen und die Tat nahe an einen versuchten Mord gerückt.

Im zweiten Prozess bestätigte nunmehr der Kfz-Gutachter, dass für die beiden Personen in dem bewusst gerammten, abgedrängten und schwer beschädigten Wagen ein hohes Verletzungsrisiko bestanden habe. Er bestätigte außerdem, dass der Pkw die Wertgrenze von 750 Euro bei Weitem überstieg. Der Neurologe und Psychiater Hartmut Pleines aus Heidelberg kam erneut zu Wort und wiederholte sein Gutachten aus dem ersten Prozess, wonach der Täter zur Tatzeit voll schuldfähig war. Er leide zwar unter einer Anpassungsstörung und leichten Verstimmungen, habe aber „normal psychologische Persönlichkeitszüge.“ Eine Affekttat könne er nicht erkennen. Vielmehr habe der Mann sehenden Auges gehandelt.

„Am untersten Rahmen“

„Er hat seine Ex-Frau als seinen Besitz angesehen“, fasste die Vertreterin der Staatsanwaltschaft das Eifersuchtsdrama in Worte. Wie die Vertreterinnen der beiden Geschädigten bezeichnete auch sie die Strafe von acht Jahren „am untersten Rahmen dessen, was machbar ist“. Vorsatz und den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sah sie als erwiesen an. Das Gericht sah es ebenso und verhängte erneut eine Strafe von acht Jahren. Außerdem muss der Angeklagte 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Haftbefehl wurde aufrecht erhalten.

