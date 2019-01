„Es fängt mit einem leichten Zugang zum Haus an“

LAMPERTHEIM.Was tun, wenn plötzlich eine körperliche Beeinträchtigung das Leben verändert, wenn das Treppensteigen im Alter schwerer fällt oder die Wohnung durch schwindendes Augenlicht zur Stolperfalle wird? Nicht jeder kann oder will sich den Umzug in eine barrierefreie Wohnung leisten. Auch der Schritt ins Betreute Wohnen kommt für viel oft nicht infrage. Um das zu verhindern und Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben Zuhause zu ermöglichen, stehen auf eine SPD-Initiative hin in Lampertheim nun drei ehrenamtliche Wohnberater zur Verfügung. Erich Thomas, Heinz-Dieter Schäfer und Herbert Tiefel helfen Betroffenen, ihre Wohnung möglichst barrierearm zu gestalten. Und das völlig kostenlos.

„Denn viele Menschen wollen trotz Beeinträchtigungen so lange wie möglich ihren Lebensabend im gewohnten Umfeld verbringen“, sagt Erich Thomas. Fremde Hilfe oder der Gang in betreute Einrichtungen seien erst die letzte Option. Im Rahmen des SPD-Stammtisches stellte Thomas den Genossen und interessierten Bürgern die mobile Wohnberatung vor. Mit seinen zwei Mitstreitern hat der Lampertheimer an einer Grundlagenschulung des Kreis Bergstraße teilgenommen.

Vor Ort nach Lösungen suchen

Erst im vergangenen Jahr hatte eine Mitarbeiterin der Bensheimer Stadtverwaltung das Projekt bei einem SPD-Themenabend in Lampertheim bekannt gemacht. Die Sozialdemokraten um den Ersten Stadtrat Jens Klingler ergriffen sofort die Initiative und trommelten drei Ehrenamtliche zusammen. Thomas und Schäfer kommen auch aus ihren Reihen, der Hofheimer Herbert Tiefel ist Mitglied des Seniorenbeirats.

Die Idee: Kommt ein Bewohner durch fortschreitendes Alter, eine Behinderung oder sonstige Beeinträchtigungen nur noch schwer in seiner Wohnung zurecht, kann er sich über die Stadt, Sozialverbände oder die Seniorenbegegnungsstätte an einen Wohnberater wenden. Die Ehrenamtlichen besuchen die Betroffenen dann in ihrer Wohnung und suchen vor Ort gemeinsam nach Lösungen. Die können sowohl große, als auch kleinere Hilfsmittel beinhalten. Kleinigkeiten, die für Betroffene die Welt bedeuten können. „Es fängt mit einem leichten Zugang zum Haus an“, erklärt Thomas, „geht über farbliche Kontraste, gute Beleuchtung, rutschfeste Böden oder erstastbare Treppenstufen bis hin zu leicht erreichbaren Bedienelementen“.

Die kostenlose Hilfe richtet sich nicht nur an Senioren. „Das betrifft uns alle“, betont der Sozialdemokrat, „ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder Familien“. Auch Architekten, Bauherren und jüngere Menschen könnten eine solche Beratung in Anspruch nehmen und möglichst barrierefrei bauen, findet er. „Unser aller Bedürfnisse ändern sich irgendwann. Das ist doch gelebte Inklusion“, so Thomas, der auch Ehrenvorsitzender der Lampertheimer Lebenshilfe ist.

Als Verknüpfungspunkt sieht er da sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau und fordert, dass auch neue, barrierefreie Wohnungen in einem bezahlbaren Segment geschaffen werden. Lampertheim sieht er dabei im Kreisvergleich auf einem guten Weg. Bestehende Wohnungen sind dagegen selten barrierefrei, ein Umzug teuer. Deshalb sind die Ehrenamtlichen auf die Umrüstung spezialisiert. „Komplette Barrierefreiheit“ sei nachträglich zwar kaum zu erreichen, man könne Hindernisse aber in hohem Maß abbauen.

Hilfe bei Finanzierung

Weil das zwar teuer sein kann, oft aber bezuschusst wird, beraten Thomas, Schäfer und Tiefel auch in Sachen Finanzierung. Sich durch die Anträge von bis zu zehn Institutionen zu hangeln, sei für Außenstehende kompliziert. Hilfe gibt es etwa von der Kranken- oder Pflegekasse und der Rentenversicherung. „Ihr werdet aber nicht allein gelassen“, sagte Thomas in Richtung Bevölkerung. Sozialdemokrat Marius Schmidt fand es „wichtig, Inklusion auch im Privaten zu leben“.

Er appellierte an die Stadt und Bauträger, die Beratung wahrzunehmen. „Das sind Dinge, die man sonst nicht auf dem Schirm hat“, so der Fraktionsvorsitzende. Die Beteiligten können sich langfristig auch eine Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft zur Umrüstung von Wohnungen vorstellen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019