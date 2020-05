Es geht auch um die L 3110

Neuschloß.Die Bürgerkammer Neuschloß kommt am Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr, zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung im Bürgersaal am Ahornplatz zusammen. Dabei will sich die Stadtteilvertretung für ihre dritte Legislaturperiode konstituieren und ihre Spitze mit Vorsitz, Stellvertretung, Schriftführung und Pressearbeit neu wählen.

Die weitere Tagesordnung ist bewusst kurz gehalten. Hauptpunkt ist die bevorstehende Sanierung der Landesstraße 3110 zwischen Neuschloß und der Kernstadt und die damit verbundene, geplante Sperrung. Über den Stand des seit Jahren versprochenen Umbaus der Bushaltestelle „Neuschloß Ort“ wird Erster Stadtrat Jens Klingler informieren. Die Mitglieder der Kammer und die Vertreter der Presse werden, unter Einhaltung der Abstandsregeln, den Saal komplett füllen, deshalb können keine weiteren Zuhörer eingelassen werden. red

