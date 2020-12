„Es geht um viel mehr“

Lampertheim.Die Lampertheimer Ärzte halten die groß angelegten Impfzentren für eine „gigantische Verschwendung von Ressourcen und Geld“ und sind der Meinung, dass viele Bürger auch von ihren Hausärzten geimpft werden könnten. Das haben wir in unserer Dienstagsausgabe berichtet. Auf unserer Facebook-Seite äußern einige Leser ihre Meinung dazu.

So schreibt Sabine Gerber: „Das sehe ich anders. Wie will eine Arztpraxis, die mit dem Tagesgeschäft schon genug um die Ohren hat, die Kapazität für diese Art Massenimpfung bereitstellen? Hinzu kommt wohl auch noch die Möglichkeit der extremen Kühlung für zumindest einen der Impfstoffe.“ Sie findet die geplanten Zentren sehr gut. Das für die Bürger des Kreises Bergstraße soll am Berliner Ring in Bensheim eingerichtet werden (wir haben berichtet). Nur so könne gewährleistet werden, dass so viele Menschen schnell geimpft werden.

Besondere Koordination

Leser Markus Reitz stimmt Gerber zu: „Ich bin da auch völlig anderer Meinung. Wir sind in einer besonderen Lage“, schreibt er bei Facebook. Er komme aus dem Katastrophenschutz und wisse daher, dass „besondere Lagen besonderer Koordinierung, einheitlicher Führung und auch, ja es geht mal wieder ums Geld, gemeinsamer Kostenträger“ bedürften. Große Waldbrände, Überschwemmungen oder andere große Schadensereignisse hätten es schon immer erfordert, Führung, Einsatzkräfte und Material übergeordnet zu steuern und lenken. „Das ist hier und heute nicht anders“, schreibt er weiter und betont: „Niemand spricht Ärzten die Qualifikation hierfür ab, doch es geht hier eben um mehr, viel mehr !“

Dieser Meinung stimmt Rainer Jakob zu. Allein die Massen, die möglicherweise geimpft werden sollen – 1200 Personen an einem Tag – seien von den Hausärzten unmöglich zu schaffen. Die müssten sich um die Grundversorgung kümmern. swa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.12.2020