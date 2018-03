Anzeige

LAMPERTHEIM.„Wir wollen Ihnen nicht mehr länger nur mit Worten danken“, richtete sich Bürgermeister Gottfried Störmer an über 50 ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und sprach stellvertretend für die Stadt seine Wertschätzung aus. Deshalb hatte die Stadtverwaltung unter der Federführung von Kristina Delceva und Horst Schmitt eine große Dankesfeier in der Halle des Wassersportvereins organisiert. Dem unermüdlichen Einsatz der freiwilligen Helfer für Flüchtlinge in der Spargelstadt wurde dort mit großem Buffet, Präsenten und einem speziellen Film gedacht.

Die Idee zur Veranstaltung für ehrenamtliche Helfer kam bei Kristina Delceva, Flüchtlingskoordinatorin bei der Stadt, und Horst Schmitt, Fachdienstleiter für Soziale Sicherung, im vergangenen Jahr auf. Neben den Organisatoren, die jeden Helfer persönlich begrüßten und die eine Präsenttüte sowie eine Rose übergaben, brachte auch Bürgermeister Gottfried Störmer seinen Dank zum Ausdruck.

Störmer: Bett genügt nicht

Er betonte abermals, dass „die Stadt mit ihrem Verwaltungsapparat die Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten in den vergangenen Jahren alleine nicht hätte meistern können“. Denn mit einem Dach über dem Kopf und einem Bett sei die Arbeit nicht getan. „Sie helfen den Menschen, sich in unserem System zurecht zu finden. Die Aufgaben, die Sie freiwillig auf sich laden, die Kraft, die Sie zusätzlich zu Job und Familie aufbringen – all das ist nicht selbstverständlich. Dafür gebührt Ihnen unser aufrichtiger Dank!“, so das Stadtoberhaupt. Der Zusammenschluss der Kräfte aus Stadt und Ehrenamt funktioniere trotz anfangs großer Kritik und habe mittlerweile viele Befürchtungen der Bevölkerung zerstreut. So kam der Bürgermeister zu einem positiven Fazit: „Es sind noch nicht alle Probleme gelöst, es gibt noch viel zu tun. Aber gemeinsam werden wir diese Aufgaben bewältigen“.