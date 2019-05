Es gibt Spargeltaler – und keiner weiß es

Zum Thema Spargeltaler

Kürzlich wurde ich von der Stadt Lampertheim für sportliche Leistungen geehrt. Dabei wurden mir 25 Spargeltaler überreicht. Ich war sehr überrascht und hoch erfreut über diese nette Geste. Nun durfte ich mich endlich stolzer Besitzer unserer lokalen Währung nennen, die es bereits seit 2011 gibt.

Schon wenn man die Stadtgrenze überschreitet, wird man durch ein Plakat auf die Spargeltaler aufmerksam gemacht. Prima, dachte ich, da gehe ich doch gleich mal shoppen. Beim Bäcker schaute man mich sehr verwundert mit den Worten an: „Was ist das denn?“ Okay, dachte ich, und zahlte wie üblich mit Euro-Münzen. Doch auch beim Metzger schüttelte die Verkäuferin nur den Kopf und sagte: „Wir akzeptieren nur Geld“. Gott sei Dank hatte ich welches eingesteckt.

„Schauen Sie mal im Internet“

Daraufhin ging ich in ein Lebensmittelgeschäft. Die Dame an der Kasse sah mich prüfend an, als wenn ich ihr Falschgeld andrehen wollte, und sagte: „Was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen.“ Etwas ernüchtert fuhr ich zur Tankstelle und wollte mein Auto waschen lassen. Die Angestellte teilte mir monoton mit: „Karte oder Bar?“ Das Bummeln mit dem Spargeltaler hatte ich mir ehrlich gesagt etwas einfacher vorgestellt.

Da hat sich unser Stadtmarketing, welches letztes Jahr seine Man Power verdoppelt hatte, doch nun wirklich eine pfiffige Idee einfallen lassen, um in unsere Innenstadt etwas mehr Dampf reinzubringen – und dann sowas. Sollte ich jetzt in unserer Shopping-Metropole von Tür zu Tür gehen und fragen: „Nehmen Sie das?“ Nein, ich hatte den ganzen Vormittag damit zugebracht, Taler in die Lampertheimer Wirtschaft zu pumpen. Doch keiner will mein Geld. Ich fuhr schließlich zu meiner Hausbank und wollte es in gängige Euros wechseln. Der Herr am Schalter sagte, er könne das nicht wechseln, da es sich nicht um Geld handelt. Er gab mir dennoch einen Tipp: „Schauen Sie mal im Internet, vielleicht finden Sie da einen Münzsammler, der es Ihnen abkauft.“

Letzte Rettung, dachte ich und ging zum Rathaus-Service. Dort werden diese Münzen auch verkauft. Die können sie dann auch zurück tauschen – dachte ich. Pustekuchen. „Nein“, sagte die Dame am Schreibtisch schmallippig. „Wir verkaufen zwar die Spargeltaler, nehmen sie aber nicht zurück.“

In der Schule hatte ich mal was von Geldkreislauf gehört. Das heißt, es gibt keine Sackgasse. Wenn man die Taler nur kaufen kann und irgendwelche Geschäfte – die es noch zu erkunden gibt – diese annehmen sollten, sie aber nicht zur Bank oder zum Rathausservice bringen können, bleiben die darauf sitzen.

„Kleinvieh macht auch Mist“

Irgendwann ist das komplette Firmenkapital in Spargeltaler gebunden und das Einzelhandelsunternehmen kann nicht mehr investieren. Das würde bedeuten: Innenstadtsterben. Das können wir nun am allerwenigsten in Lampertheim gebrauchen. Gott sei Dank fiel mir in meinem Fall ein, dass bei uns in der Straße regelmäßig ein Altmetall-Sammler vorbei kommt. Dem habe ich die Taler gegeben. Gott sei Dank, er hat sie angenommen. Er meinte aber nur ganz trocken: „Viel Gewicht ist es ja nicht, aber Kleinvieh macht auch Mist.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.05.2019