Es ist soweit – der Honig ist reif

Lampertheim.Wenn der Honig reif ist und geschleudert wird, hilft die ganze Familie Reitz mit. Zum einen ist das ein ganz besonderer Tag für den Lampertheimer Hobby-Imker Markus Reitz und zum anderen ist der Vorgang sehr arbeitsintensiv. Daher helfen ihm seine Ehefrau Anja sowie die Kinder Greta und Emil.

In der großen Schleuderküche, die sich auf dem Gelände des Landwirtes Werner Hartmann befindet, achtet die Imker-Familie peinlichst auf Sauberkeit. „Heute schleudern wir den ersten Honig in diesem Jahr“, sagt Reitz. „Die Bienen sind bereits Anfang März geflogen. Da stieg die Außentemperatur schon auf 12 Grad Celsius.“ Auch hier zeige sich die Klimaveränderung. Die Erderwärmung, bedingt durch den Klimawandel wirke sich auf die Pflanzen und damit auch auf die Tiere aus. Der Winter werde immer kürzer und der Frühling beginne zeitiger, befindet der Imker.

Eine große Tracht sei nun vorbei, die Frühblüher wie etwa Krokusse und Obstbäume sind verblüht. Dann wisse ein Imker, dass das Schleudern ansteht. Ehefrau Anja nimmt von der Frühjahrstracht eine Wabe nach der anderen aus der Honigzarge heraus und entdeckelt diese mit einer Entdeckelungsgabel: Sie hebt mit dieser Gabel die Wachsdeckel von der Honigwabe ab und öffnet so die Zellen. Auch Greta und Emil wissen wie das geht, und helfen mit. Die Geschwister sind Schleckermäulchen. Greta mag besonders den milden Honig von der Frühlingstracht, ihr Bruder lieber die etwas würzigere Sommertracht.

Honig aus dem Stadtgebiet

Der Imker hat für seine Bienenvölker mehrere Standorte im Lampertheimer Stadtgebiet – unter anderem auf dem Waldfriedhof – ausgewählt. Seinen Honig vermarktet er daher als „Lampertheimer Stadthonig“. „In einer Zarge befinden sich zehn Honigrähmchen mit Waben“, erläutert der Imker. Im Vorfeld habe er überprüft, ob seine Bienen die Waben gefüllt und richtig und zahlreich verdeckelt haben. Dann sei der Honig reif. „Verdeckelt bedeutet, dass die Arbeitsbienen einen Wachspfropfen auf die mit Honig gefüllten Waben gebaut haben“, so Reitz. Seien nicht genügend Waben gefüllt, kämen sie in die Beute zurück. „Dann brauchen die Bienen eben noch ein paar Tage, um dem Nektar das Wasser zu entziehen, und in köstlichen Honig zu wandeln.“

Außerdem prüfte Reitz den Wassergehalt vom Honig (Reifegrad) in den Waben mit einem Refraktrometer. „Laut Honigverordnung muss der Wassergehalt unter 20 Prozent liegen“, so Reitz. Er fügt hinzu, dass der Deutsche Imkerbund maximal 18 Prozent Wasser im Honig dulde. „Mein Honig hat aktuell einen Wasseranteil von 15,5 bis 16,5 Prozent. Dies spricht für eine gute Qualität“, freut sich der Lampertheimer Imker. Er hat den Nachmittag zum Schleudern gewählt, weil am Vormittag die Bienen noch unterwegs waren. Denn er muss die Bienenstöcke öffnen, um die Rahmen mit den Waben zu entnehmen. Natürlich mussten vorher möglichst alle Bienen aus den Honigräumen. Dafür setzt der Imker eine sogenannte Bienenflucht ein. Die Honigrähmchen werden nach der Entdeckelung von beiden Seiten ausgeschleudert. Markus Reitz bedient die Honigschleuder per Hand und muss einiges an Kraft anwenden. Nach ein paar Minuten ist die Arbeit getan. Sohn Emil schaut zu, wie die Leckerei aus dem kleinen Hahn in das Sieb und dann in den Eimer fließt. Früher oder später wird der Honig kristallisieren. Damit die sich bildenden Zuckerkristalle klein und das Produkt streichfähig bleibt, wird die süße, klebrige Masse noch mehrere Tage gerührt und abgeschäumt, bevor es in Gläser abgefüllt wird. Nach getaner Arbeit werden die Rahmen schließlich wieder in die Bienenbauten gesetzt, damit die fleißigen Insekten wieder mit dem Befüllen der Honigwabe beginnen können. Der Lampertheimer Imker berichtet, dass seine Bienen die Erdbeerblüten in den Foliengewächshäusern von Werner Hartmann bestäubt haben. Da Honigbienen zahlreiche Pollen mit sich rumtragen, leisten sie einen tollen Beitrag für eine wirksame Befruchtung durch. Die Menschen könnten mit blühenden, bienenfreundlichen Gärten auch vieles leisten, damit die Nutztiere genügend Nahrung finden. „Schließlich gebe es ohne Honig- und Wildbienen kein Obst, kein Gemüse und keine Blumen“, weiß der Experte.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.05.2020