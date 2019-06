Hofheim.Mitglieder des Fördervereins Haus Billau kamen in der Begegnungsstätte zur Jahreshauptversammlung zusammen. Die Vorsitzende Janina Sieger zog ein durchweg positives Fazit über das zurückliegende Jahr. Viele Gruppen nutzen die Räumlichkeiten des Hauses Billau für ihre wöchentlichen Aktivitäten. Dazu kam noch eine stattliche Anzahl an Kursen, Seminaren und Vermietungen für persönliche Jubiläen. „Es läuft richtig gut“, brachte Sieger die gute Frequentierung auf den Punkt.

Viel Lob gab es von den Nutzern immer wieder für das Ambiente des Hauses und die Möglichkeit, auch den Hof mitnutzen zu können. Mit Rücksicht auf die Nachbarn sind abendliche Feiern seit Jahresbeginn allerdings nur noch bis 22 Uhr möglich. Durch die Unterstützung von 13 Spendern konnten neue Stühle angeschafft werden. Einer der Stuhlspender spendierte gleich zehn Stück. Die Kooperation mit dem Hospizverein Pahori trägt ebenso Früchte. Der Verein spendierte dem Haus Billau die entsprechenden Sitzkissen für die neu angeschafften Stühle. Ihren ersten Kassenbericht trug die neue Rechnerin Selina Kreiner vor, die Entlastung fiel einstimmig aus.

In ihrem Ausblick auf die nächsten Monate beschäftigte sich Janina Sieger erneut mit Anschaffungen beziehungsweise Baumaßnahmen für den Erhalt und den Schutz des Gebäudes. So wird ein Handlauf angebracht, darüber hinaus ein Geländer für die drei Stufen im Inneren, was speziell den älteren Besuchern des „Suppentopfes“ entgegen kommt. In der Küche soll ein Schmutzwasserbecken installiert werden. Eine kleine Arbeitsgruppe aus den Reihen der Regentropfenwerkstatt will sich um das Anbringen eines Vordaches im Eingangsbereich kümmern.

In Verbindung mit der Regentropfenwerkstatt und Pahori wird am Sonntag, 22. September, von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Begegnungsstätte eingeladen. Musikalischer Höhepunkt der Veranstaltung wird dann ein Konzert um 15 Uhr mit dem Bollwerk-Duo bilden. fh

