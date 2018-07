Anzeige

LAMPERTHEIM.Gemüsebauer Karl-Heinz Schmidt fühlt sich allein gelassen – von der Politik und den mächtigen Handelsketten. „Unsere Kosten steigen, das Gemüse soll aber billig bleiben. Die großen Konzerne können uns die Preise diktieren“, kritisierte er beim Besuch der Lampertheimer SPD im Rahmen ihrer Sommertour. Von der Politik forderte er mehr Unterstützung und ein „Umdenken“.

Bei Landwirten wie denen in dem Lampertheimer Traditionsbetrieb macht sich Ohnmacht gegenüber der großen Marktmacht von Discountern breit. „Wir handeln mit verderblicher Ware, haben Saisonarbeiter da, die bezahlt werden müssen. Wenn die großen Handelsketten mit dem Einkauf im billigeren Ausland drohen, haben wir keine Chance. Manchmal müssen wir dann fast zum Nulltarif verkaufen“, sagte Schmidt. Das sei kaum noch vermittelbar. Ändere sich daran nichts, prophezeit er vielen, kleineren Anbaubetrieben große Schwierigkeiten für die nahe Zukunft. Betriebe wie sein eigener auch.

Vom Anhänger in die Kühlkammer

150 Hektar Anbaufläche, bis zu 80 Mitarbeiter in der Spargel- und Erdbeersaison: Was für die 25 Gäste der SPD zunächst enorm klingt, sei im Wettbewerb nicht viel. Gemüsebau Schmidt ist noch immer ein Familienbetrieb, mittlerweile in sechster Generation. Was in der Römerstraße begann, findet seit 1987 außerhalb von Lampertheim in den Böllenruthen seine Fortsetzung. Auch Frau Annerose sowie die beiden Söhne samt Familie sind voll in den Betrieb integriert. Neben dem königlichen Gemüse baut die Familie Bohnen, Erbsen, Gurken und Salate an, vertreibt außerdem Rollrasen.