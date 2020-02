„Es muss sich niemand Sorgen machen“

Neuschloß.In den Sommerferien soll die Landesstraße 3110 bei Neuschloß saniert werden. Dabei hält der Landesbetrieb Hessen Mobil an der geplanten Vollsperrung fest. Das hat bei der jüngsten Sitzung der Bürgerkammer für Unverständnis gesorgt. So wurde die Forderung erhoben, Ausweichstrecken zu schaffen, etwa über Feldwege jenseits oder Waldwege diesseits der Straße.

Engpässe sehen die Bürger des Stadtteils vor allem bei ärztlichen Notfällen. Befürchtet werden aber auch blockierte Einkaufswege oder Behinderungen bei der Fahrt zum Friedhof. Überwiegend herrscht der Eindruck vor, Neuschloß werde in der Sanierungsphase von wichtigen Anbindungen abgeschnitten sein. Eine Bürgerversammlung würde nach Auffassung von Carola Biehal der Informationsvermittlung dienen. Gleichwohl sollte die Bürgerkammer nach Auffassung ihrer Vorsitzenden noch viel früher in die Planungen eingebunden werden. „Wir wollen jetzt mitreden“, betonte Biehal. Klärungsbedarf besteht aus Sicht des Gremiums etwa auch über die Frage, ob auf der Feldseite der L 3110 nicht der Streifen zwischen Straße und Radweg genutzt werden könne, um in der Bauphase eine Schleichspur auszuweisen.

Erweiterung unrealistisch

Das ist laut Jochen Vogel, Pressesprecher bei Hessen Mobil, allerdings keine realistische Option. „Man kann nicht, um eine Straße zu sanieren, eine neue Straße bauen“, stellt er gegenüber dieser Redaktion klar. Auch seien die damit verbundenen Mehrkosten mangels ausreichender Begründung nicht durchsetzbar.

Die Planungsbehörde habe sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu halten. Diese schrieben vor, dass die einspurige Befahrbarkeit einer Straße, die zu sanieren sei, allein aus Gründen des Arbeitsschutzes eine Breite von mindestens acht Metern voraussetze. „Der Platz reicht einfach nicht aus“, begründet Vogel die Entscheidung für eine Vollsperrung. Für nicht genehmigungsfähig hält der Sprecher von Hessen Mobil auch die Ausweisung von Ersatzstrecken über die Feldgemarkung hinweg oder durch Waldgelände. Niemand in Neuschloß müsse aber befürchten, dass die ärztliche Versorgung in der Sanierungsphase nicht gewährleistet sei.

Das Baukonzept sei nicht nur mit der Lampertheimer Verwaltung und den Verkehrsbehörden abgestimmt, sondern auch mit den Notdiensten sowie den Rettungskräften von Polizei und Feuerwehr. In akuten Situationen könne das Baufeld binnen fünf Minuten geräumt werden. „Da muss sich niemand Sorgen machen“, beteuert Vogel. Außerdem werde die Sanierung in mehrere Bauabschnitte unterteilt; dadurch ließen sich auch während der Bauphase immer auch einzelne Verbindungswege nutzen.

Noch liegen bei Hessen Mobil noch keine genauen Zeitpläne für die Sanierung der L 3110 in den Sommerferien vor. Diese sollen bis Mitte März festgelegt werden. Bürgerkammer-Vorsitzende Carola Biehal hält unterdessen an der Forderung nach Gesprächen über Alternativen fest. Für Einwohner, die im Kreiskrankenhaus Heppenheim arbeiteten, seien in gewissen Bauphasen Umwege über Lampertheim und Bürstadt hinzunehmen.

Eltern, die ihre Kinder noch vor dem Berufsalltag in die Kindertagesstätte nach Lampertheim fahren müssten, würden Umwege über Hüttenfeld und Bürstadt zugemutet. Menschen kämen durchaus auch mit solchen misslichen Situationen klar – „wenn man sie mitnimmt“, macht Carola Biehal deutlich. Diese Voraussetzung sei momentan aber nicht gegeben.

