ESS lädt ins Infocafé ein

Lampertheim.Ein Infocafé für Schüler und Eltern bietet die Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) am Samstag, 1. Februar, 10 bis 12 Uhr, im Bistro der Schule. Die ESS ist nach eigenen Angaben eine berufliche Schule mit einem breitgefächerten Bildungsangebot sowohl im Vollzeit- als auch Teilzeitbereich. Im Vollzeitbereich bietet die ESS Schülern die Möglichkeit, sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten, einen Hauptschulabschluss oder einen Mittleren Bildungsabschluss mit beruflichem Schwerpunkt zu erreichen sowie über die Fachhochschulreife die Studierfähigkeit zu erwerben.

Voll- und Teilzeit

Als sozialpädagogisches Kompetenzzentrum bildet die ESS Erzieherinnen und Erzieher sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit aus. Im kaufmännischen Bereich liegen die Schwerpunkte in einer soliden kaufmännischen Grundausbildung sowie auf den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch.

Seit dem Schuljahr 2017/18 bietet die ESS auch die Fachoberschule A-Form Wirtschaftsinformatik/Wirtschaft und Verwaltung an und seit dem laufenden Schuljahr die FOS A-Sozialwesen. Absolventen der Realschulen können nach dem Mittleren Bildungsabschluss in zwei Jahren an der ESS die Fachhochschulreife erwerben. Im dualen System bildet die ESS Verkäufer, Industrie- und Einzelhandelskaufleute und Kaufleute für Büromanagement aus.

