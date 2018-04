Anzeige

Rosengarten.Gestern erreichte die Hofheimer Feuerwehr um kurz nach halb eins in der Nacht ein Notruf aus der Rheingoldstraße in Rosengarten. In einem Gebäude hatte ein Heimrauchmelder Alarm ausgelöst. Die Brandschützer rückten daraufhin mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Nach einer ersten Erkundung konnte schnell festgestellt werden, dass angebranntes Essen auf einem Herd die Ursache für den Alarm war. Die Wehrmänner brachten die Reste ins Freie und belüfteten die Räumlichkeiten. Der eingetroffene Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Person. Die Bewohnerin selbst hatte den Hausnotruf alarmiert, da sie gestürzt war und sich in einer misslichen Lage befand. Während des Notrufs war das Piepen des Rauchmelders zu hören, was parallel zur Alarmierung der Feuerwehr führte. Für die eingesetzten Einsatzkräfte war der Einsatz nach etwas mehr als einer Stunde beendet.

Die Feuerwehr macht an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass sowohl der Hausnotruf wie auch Rauchmelder Leben retten können. fh