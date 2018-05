Anzeige

Hofheim.Seit 25 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Hofheim und der französischen Stadt Dieulouard: Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten fand am Samstag im Hofheimer Park Dieulouard eine Baumpflanzaktion statt. Neben Bürgermeister Gottfried Störmer und Ortsvorsteher Alexander Scholl waren Vertreter des Turnvereins, der Sängervereinigung 07/20, der Freiwilligen Feuerwehr und des Posaunenchors vor Ort, die alle regen Kontakt nach Frankreich unterhalten.

„Das ist eine Partnerschaft, die das ganze Jahr über lebt“, betonte Scholl. Obwohl sich die rund 100 Gäste aus Dieulouard erst für Sonntag angesagt hatten, traf eine fünfköpfige Delegation schon zur Baumpflanzaktion ein – darunter Bürgermeister Henri Poirson, der sich für die langjährige Freundschaft bedankte.

Das Ritual des Baumpflanzens hat in der Spargelstadt Tradition. So wurde bereits ein Baum zum 40-jährigen Partnerschaftsjubiläum zwischen Lampertheim und Ermont gepflanzt. Für die Zeremonie in Hofheim wurde nun eine Esskastanie gewählt. „Ein langlebiger Baum“, erklärte Störmer, „und somit Symbol für die Freundschaft zwischen den beiden Orten“. Zum Abschluss überreichten die Hofheimer den französischen Gästen jeweils ein Tütchen mit Wiesenblumensamen, um zu zeigen, dass Freundschaft weiter ausgesät werden könne. av