Evangelischer Kirchenchor bestätigt Spitzenpersonal

Der Terminplan sieht das Singen im Gottesdienst am Sonntag, 16. Februar vor sowie am Ostermontag, 13. April, den Sonntagen, 10. Mai und 23. August, beim Erntedankfest am Sonntag, 4. Oktober, und am Totensonntag, 22. November. Verzichtet wird auf Mitwirkung beim Familienfest der katholischen Pfarrei.

Für den lebendigen Adventskalender wird am Dienstag, 1. Dezember, eingeladen. Die Adventsfeier findet Samstag, 5. Dezember, im Gemeindehaus statt. Offen ist noch, ob der Chor bei der Christmette an Heilig Abend oder beim Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag singt. fh