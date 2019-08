Evergreens lassen den Regen vergessen

Lampertheim.Ein feuchter Beginn war dem Innenhoffest des Männergesangvereins (MGV) 1840 auf dem Gelände der Notkirche diesmal beschert. Das beliebte Sommerfest litt am Anfang sichtlich unter dem andauernden Nieselregen. Die Besucher, zuerst kamen nur die Treuesten, teilten sich denn auch in diejenigen auf, welche einen Platz unter den Sonnenschirmen gefunden hatten, und wer es im Trockenen bevorzugte, ging in den Saal der Notkirche.

Wie immer hatte der Verein alle Vorbereitungen getroffen, um das Gelingen des Festes zu garantieren. So waren schon ab Freitag zahlreiche Helfer zu Gange, um erste Vorbereitungen zu treffen und Tische und Bänke, sowie Bühne und Versorgungszelte aufzustellen.

Der erste Vorsitzende Holger Schneibel konnte seine Gäste begrüßen, darunter den Fraktionsvorsitzenden der SPD Marius Schmidt. Später kam noch Bürgermeister Gottfried Störmer dazu, und auch der neue Pfarrer der katholischen Gemeinden Christian Rauch nutzte die Gelegenheit, um erste Kontakte mit den Lampertheimern zu knüpfen. Musikalisch ging es diesmal mit einem Akkustikensemble der Musikschule los. Die sechs Musiker Gabi Noe-Müller, Steffan Müller, Tina Bock, Steffan Löbel und Gottfried Senftner verbreiteten mit Gitarren, Caclon und Gesang sofort gute Stimmung und ließen mit vielen Evergreens die widrigen Wetterumstände vergessen.

So wurde das Lied von den Nordseewellen kurzerhand um getextet, der Refrain lautete nun: „Am Altrheinufer am Biedensand sind die Larven im Wasser – und die Schnaken am Strand“. Dem Publikum hat es gefallen, wie der große Beifall am Ende des Auftritts bewies.

Männer mit Humor

Aber nicht nur für die Ohren wurde etwas geboten. Ein reichhaltiges Bewirtungsangebot war vorbereitet, und so war für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich gab es wieder die erwarteten Bratkartoffeln, aber auch an Grillfleisch oder Fleischkäse konnte man sich erfreuen. Wer vegetarisch bevorzugt, war bei den vielen Sorten von selbst gemachten Crêpes bestens bedient. Ob mit Eierlikör, Nutella oder Banane, für jede Geschmacksrichtung war etwas dabei.

Inzwischen hatte das Männerensemble des MGV auf der Bühne Aufstellung genommen. Elisabeth Seidl dirigierte die Männer mit Elan, wobei die humoristischen Inhalte der Lieder dem Abend Rechnung trugen. So erklang „Die Nacht ist nicht zum Schlafen da“, oder der „Mambo“ von Grönemeyer, wobei die Männer mit rhythmischen Bewegungen den Text verdeutlichten.

Auch das nachfolgende Frauenensemble des MGV wusste zu überzeugen. Der Beitrag, ehemals gesungen von Trude Herr, „Ich will keine Schokolade“ weckte Erinnerungen an eine längst vergangene Schlagerwelt. Eine ganz andere Musikrichtung vertrat Adrian Störmer. Als Solist auf der Bühne, nur mit Gitarre und Mikrofon, trug er mit angenehmer Stimme balladenartige, zum Teil selbstkomponierte Lieder vor. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019