Von Westen: Besucher aus Neuschloß kommen über das Gewerbegebiet Ost in die Kernstadt. Hierzu fahren sie über den Ulmenweg in den Lampertheimer Wald Richtung Parkplatz Grillhütte „Heidetränke“, vorbei an der Gaststätte „Waldesruh“ und weiter über die Brücke Boveristraße ins Gewerbegebiet. Die Waldwege sind an diesem Tag für den Verkehr frei. Der Waldfriedhof in Neuschloß kann in der Zeit des Triathlons nicht über die L 3110 angefahren werden. Besucher aus Hüttenfeld müssen über die L 3111 nach Lorsch und weiter über die B 47 nach Bürstadt bis zur Anschlussstelle der B 44 nach Lampertheim, um in die Kernstadt zu gelangen.

Von Süden: Besucher aus Mannheim können wie gewöhnlich über die B 44 nach Lampertheim fahren. Besucher aus Viernheim können entweder über Mannheim-Sandhofen und die B 44 nach Lampertheim oder über Hüttenfeld und dann die beschriebene Umleitung für Besucher aus Hüttenfeld nutzen.

In der Kernstadt: Die Umleitung innerorts erfolgt über Streckenposten der Ordnungspolizei und des Veranstalters. red

