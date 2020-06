Ex-CDU-Chef geht nach München

Hüttenfeld.Unter Tränen und Applaus hat sich CDU-Mitglied Aidas Schugschdinis (Bild) vom Hüttenfelder Ortsbeirat verabschiedet. Nach 15 Jahren in dem Gremium zieht der ehemalige Lampertheimer CDU-Chef aus beruflichen Gründen nach München.

In seiner letzten Sitzung im Hüttenfelder Bürgerhaus zollten dem sichtlich gerührten Schugschdinis sowohl politische Mitstreiter als auch Kontrahenten Respekt. „Jede Veränderung“, sagte Ortsvorsteher Karl Heinz Berg (SPD), „ist auch ein Abschied.“ Wie sehr Schugschdinis an seinem Heimatort hängt, wurde im Anschluss an den geschäftsmäßigen Teil der Sitzung deutlich. „Es tut schon weh, Hüttenfeld nach 36 Jahren zu verlassen“, gab er mit den Tränen kämpfend zu.

Als Nachwuchshoffnung war der Sohn litauischer Auswanderer vor 15 Jahren zum Ortsbeirat gestoßen. Dort wuchs er neben Ortsvorsteher Karl Heinz Berg und seinem Vater Anton Schugschdinis, der der FDP die Treue hält, zur politischen Konstante heran. Schnell entwickelte sich der selbstständige Versicherungs- und Finanzberater zum Wortführer der CDU-Fraktion, dem politischen Gegenpart im traditionell SPD-dominierten Beirat. Bis er Anfang des Jahres seine berufliche Veränderung bekannt gab, war Aidas Schugschdinis vier Jahre lang auch Parteichef der Lampertheimer Christdemokraten.

Die Zusammenarbeit beschrieb Berg so: „Im Ortsbeirat ist es wie beim Banküberfall. Man braucht Komplizen, auf die man sich verlassen kann. Trotz politischer Meinungsverschiedenheiten – du warst so einer.“ Zum Abschied erhielt Schugschdinis ein Präsent mit der Bitte, sich „ab und zu in Hüttenfeld blicken zu lassen“. Einen Nachrücker wird es nicht geben, da die CDU bei den Wahlen nur mit drei Kandidaten angetreten war. ksm/ Bild: Sto

