Ex-Wehrführer Oelze verstorben

Lampertheim.Die Lampertheimer Feuerwehr trauert um ihren früheren Wehrführer Norbert Oelze, der am Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Dies teilt die Feuerwehr auf ihrer Homepage mit. „Wir verlieren in ihm nicht nur einen zuverlässigen und kompetenten Kameraden, sondern auch einen guten Freund“, heißt es dort. Oelze war seit 1965 bei der Lampertheimer Feuerwehr aktiv. Von 1981 bis 2011 war er Wehrführer. Während dieser 30 Jahre hat er sich außerordentliche Verdienste im Bereich Einsatz, Aus- und Weiterbildung sowie Personalführung erworben, die auch mit vielen Auszeichnungen gewürdigt wurden – so 2015 mit dem Landesehrenbrief. 2011 hat der damalige Bürgermeister Erich Maier Oelze 2011 mit der Silbernen Stadtplakette ausgezeichnet und ihn eine „legendäre Persönlichkeit“ genannt. 2005 hatte Oelze das Brandschutzehrenzeichen in Gold und schon 1990 das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold erhalten. swa (Bild:: Nix)

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018