Anzeige

Lampertheim.Nachdem die Polizei in Lampertheim der Meldung eines Exhibitionisten in der Hagenstraße ohne Erfolg nachgegangen ist, werden Zeugen gesucht, die zu dem Vorfall am Donnerstag gegen 10.20 Uhr sachdienliche Hinweise geben können. Der laut Polizeibericht „sehr junge Mann mit dunkler Hautfarbe, schwarzen Haaren und Dreitagebart“ habe auf einer Parkbank im Bereich der Biedensand-Bäder am Altrheindamm gesessen, sein Geschlechtsteil entblößt und sich selbst befriedigt. Laut Polizei ist es möglich, dass derselbe Mann bereits am 4. Juli in der Saarstraße aufgefallen ist. Wer Hinweise geben kann, möchte sich bei der Polizei, Telefon 06206/ 9 44 00, melden. pol