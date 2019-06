Experimente mit Spielen aus Farben

Lampertheim.Die abstrakten Acrylbilder mit beeindruckenden Mustern und Strukturen, geschaffen von Klaus Beck, schmücken die Wände im Haus am Römer. Besonders eindrucksvoll sind die Werke im Großformat. Auch bei den Besuchern hinterlassen sie einen anhaltenden Eindruck, so Gabi Wesp vom Kultur-Fachbereich. Sie informierte über die Eröffnung der Ausstellung „Acryl Pouring und Expressionismus“.

Die Bilderschau ist die erste große Ausstellung des Lampertheimer Künstlers und die 63. Ausstellung in der Reihe „Bildkultur-Galerie im Haus am Römer“, die mit Unterstützung der Volkshochschule präsentiert wird. Auf der Etage des Kulturamtes hängen kleinformatige Werke, die durch die originelle Acrylic-Pouring Technik beeindrucken. Das Acrylic Pouring (Fließtechnik), ist ein experimenteller Stil und begeistert Klaus Beck mit seinen Farbenspielen und unvorhersehbaren Entwicklungen der Farbe auf der Leinwand.

Der Künstler hält diese beim Arbeiten waagerecht und schwenkt sie hin und her, wenn er die dosierten Farben darauf gießt. Mit einem Tropfen Silikon-Öl, das die Farbe verdrängt, werden Zellen geschaffen. Die Kunstwerke werden anschließend lackiert. Bei den großen Acrylgemälden kommt die Spachteltechnik zum Einsatz, damit verleiht ihnen Beck Tiefe. Er trägt mehrere Schichten Acrylfarbe auf und kratzt oder schabt Effekte in das Gemälde hinein oder lässt auch mal Sand in die Malerei rieseln, damit es lebhaft wirkt und seine faszinierende Farbenwirksamkeit entfaltet.

Klaus Beck ist Autodidakt und hat sich in mehreren Kunstrichtungen ausprobiert. Er hat Kurse an der Mannheimer Abendakademie absolviert und dort Pinseltechniken erlernt, sich mit der Farbenlehre beschäftigt und einen Fotokurs besucht. Außerdem belegte Beck ein Fernstudium in Grafikdesign in Darmstadt. „1989 habe ich mit der Airbrush-Maltechnik angefangen“, so Beck. Ihn interessierten die amerikanischen Fotorealisten, die eine genaue Abbildung der Wirklichkeit leisteten und deshalb handwerklich anspruchsvoll arbeiteten.

Dann ist der Maler neue Wege gegangen. Er hat sich vom Gegenständlichen gelöst und abstrakt gearbeitet. Da sich dem Betrachter immer neue, überraschende Sichtweisen ergeben, hat der Lampertheimer Künstler seinen Kunstwerken keinen Titel gegeben. Seinen künstlerischen Tätigkeiten geht der 55-Jährige, der als Maschinenführer arbeitet, zur Entspannung nach. roi

